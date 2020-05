Il y a maintenant 180 cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles

Un nouveau cas de COVID-19 détecté dans la MRC de Bonaventure porte le bilan de la Gaspésie et des Îles à 180 cas depuis le début de la pandémie.

Selon la direction régionale de santé publique, ce cas n’est pas relié à d’autres grappes ou familles de contamination.

La santé publique ne déplore aucun nouveau décès, soit 8 au total. Une nouvelle guérison s'ajoute au bilan, pour un total de 152 patients rétablis.

Il y a eu 18 hospitalisations depuis le début de la crise, soit une de plus que la veille. Trois personnes de la région sont actuellement hospitalisées dans un centre désigné d’une autre région, dont deux aux soins intensifs.

Le tableau montrant la situation en Gaspésie et aux Îles par MRC. Photo : CISSS Gaspésie

En ce qui concerne le nouveau cas de COVID-19 qui avait été détecté vendredi chez un travailleur du CHSLD Mgr-Ross de Gaspé, il n’y a pas de nouvelles informations pour le moment, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Par ailleurs, la situation est stable au Bas-Saint-Laurent, avec 47 cas confirmés et sur la Côte-Nord, avec 114 cas depuis le début de la pandémie. .

Le Québec compte 573 nouveaux cas de COVID-19 et 44 nouveaux décès. Jusqu'ici, 47 411 personnes ont contracté la COVID-19. Près de 4000 en sont mortes et plus de 14 000 sont guéries.