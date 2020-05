Un mois sans décès lié à la COVID-19 en Estrie

Pour la deuxième journée d'affilée, aucun nouveau cas d'infection au virus n'a été rapporté par la santé publique en Estrie. Il s'agit d'une première en deux mois. Le bilan fait état, dimanche encore, de 927 cas répertoriés de COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire en Estrie.

Pour le directeur de la santé publique, Alain Poirier, ces données sont encourageantes.

Depuis deux semaines, on est ouverts en Estrie et on n'a pas d’éclosions dans les commerces ou les écoles.

Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie