COVID-19 : 9 nouveaux cas à Ottawa, 4 en Outaouais et 1 mort à la résidence Pinecrest

Le nombre de morts et de nouveaux cas de COVID-19 tend à diminuer depuis les trois derniers jours, selon les plus récents chiffres de Santé publique Ottawa, tandis qu'ils fluctuent du côté de l'Outaouais. Dans l'est ontarien, la situation est demeurée relativement stable, mais un autre résident du foyer de soins de longue durée Pinecrest est mort de la COVID-19.