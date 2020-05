Les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue invités à une journée de nettoyage le 30 mai

Les participants sont invités à sortir de chez eux avec deux sacs et des gants pour ramasser des déchets près de chez eux, au parc, sur le trottoir ou d’autres endroits publics.

Francis Marquis a d’ailleurs remarqué que les gens génèrent plus de déchets que dans le passé, en raison de la crise sanitaire et la limitation de l’achat en vrac.

Le groupe qui a pour mission de sensibiliser à l’environnement espère voir les gens adhérer à cette activité écologique tout en respectant les règles sanitaires, explique Francis Marquis.

Mais pour l'achat en vrac, on voit que certaines personnes peuvent avoir des réticences. Certains commerces ont modifié leurs façons de faire. Francis Marquis.

Nous, dans le fond, on encourage les gens à faire ce qu'ils sont à l'aise de faire. C'est sûr que les gens génèrent plus de déchets qu'il y a quelques semaines. Il y a une période qui va passer puis on va revenir dans une situation qui va être de plus en plus normale. Puis l'achat en vrac va regagner en popularité , dit-il.

Clémentine Cornille, directrice générale du Conseil régional en Environnement de l’Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Joël Côté

La crise sanitaire est une source d’inquiétude pour le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue.

D’ailleurs, l’organisme craint une multiplication des dépotoirs sauvages dans la région, explique la directrice générale Clémentine Cornille.

Ça reste une préoccupation qui est toujours présente dans la région. Alors raison du confinement ou pas, c'est sûr c'est assez difficile de pouvoir quantifier et d'évaluer les conséquences sur cette problématique-là , dit-elle.

Il reste que la problématique des déchets en milieu naturel est quand même présente dans la région et c'est un sujet qui reste préoccupant pour le Conseil régional de l'environnement et pour plusieurs organismes est quand même on garde une certaine vigilance sur cet aspect , mentionne la responsable.

L’organisme invite les citoyens à signaler les lieux de déchets sauvages sur sa page Chasse déchets sauvages.