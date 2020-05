COVID-19 : le Québec compte 44 morts de plus et 573 nouveaux cas de coronavirus

Le Québec compte 573 cas confirmés de COVID-19 de plus que samedi, ce qui porte le total de personnes infectées à 47 411.

On dénombre également 44 nouveaux décès, pour un total de 3984 morts liées au coronavirus.

De plus, on recense 1435 patients hospitalisés, soit un recul de 17 par rapport à hier. Parmi ceux-ci, 170 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 3.

Un peu plus de 14 000 personnes sont également guéries.

On rapporte également 220 cas confirmés de plus à Montréal. Le nombre d'infections est passé à 5129 à Laval et à 5935 en Montérégie.

Cette mise à jour quotidienne a été publiée en ligne, puisque ni le premier ministre François Legault ni la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, ne tenaient de conférence de presse cette fin de semaine.

Interrogé sur la possibilité d'une seconde vague, le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique de l’Estrie, a d'abord rappelé que la diminution des contacts a aplati la vague .