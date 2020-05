Des syndicats interpellent Sonia LeBel pour une commission d'enquête

La demande a été formulée devant le siège social du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec à Trois-Rivières, où des dizaines de voitures qui participaient à un défilé en soutien au personnel de la santé ont convergé. L'événement Ensemble, on roule avait pour but de démontrer le soutien aux travailleurs de la santé de la région.

Les syndicats affiliés à la CSN demandent à la députée de Champlain de porter leur pétition, signée par près de 2600 personnes, à Québec et de la déposer à l'Assemblée nationale.

Mme Lebel a de l'expérience en matière de commission d'enquête. [...] C'est notre députée. Elle est là pour nous représenter. On trouvait ça normal de passer par elle pour amener la pétition au gouvernement , indique Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .



Les autorités en santé de la région ont déjà confirmé la tenue d'une enquête interne sur la gestion de la crise au CHSLD Laflèche où 83 employés et 107 résidents ont contracté le coronavirus. De ce nombre, 44 résidents sont morts de la maladie.

Les syndicats estiment plutôt que pour s'assurer de faire toute la lumière sur la situation, l'enquête doit être publique et indépendante.

Ça prend plus que des notes internes. [...] Quand tu t'inspectes toi-même, t'as toujours envie que ce ne se soit pas de ta faute. Si la conclusion est qu'on doit démanteler les mammouths que sont les CIUSSS et les CISSS, il faut être capable de le dire , martèle le président de la CSN en Mauricie, Paul Lavergne.

Son collègue, Pascal Bastarache, abonde dans le même sens. Il insiste sur l'importance d'avoir une analyse d'un parti neutre.

On veut que ce soit une enquête indépendante, que l'ensemble de la population puisse en prendre connaissance. C'est quelque chose qui touche tout le monde, souligne-t-il.

La députée de Champlain, Sonia LeBel, a pris connaissance de la pétition.

Nous allons prendre le temps d’analyser son contenu. À ce stade-ci, la priorité du gouvernement demeure de gérer la crise sanitaire que nous traversons. Le premier ministre l’a dit, une fois la crise derrière nous, nous ferons un bilan et nous examinerons les gestes à poser , indique-t-elle.

Deux nouveaux morts

La COVID-19 a fait de nouvelles victimes dans la région dans les 24 dernières heures. Il s'agit de deux patients qui résidaient aux CHSLD Saint-Joseph et Cloutier-du-Rivage.

La Mauricie–Centre-du-Québec compte dimanche 17 nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 1879 cas depuis le début de l'épidémie. Le nombre d'hospitalisations demeure relativement stable dans la région, avec 35 patients à l'hôpital.

La MRC de Maskinongé et Trois-Rivières sont les deux secteurs qui ont eu davantage de propagation de la maladie dans les derniers jours.

Cas en Mauricie et au Centre-du-Québec, par MRC