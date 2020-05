Pandémie : la police de Gatineau demande aux citoyens de dénoncer les maltraitances

Pour sensibiliser le plus grand nombre à ce fléau, la police de Gatineau a choisi les épiceries pour afficher sa campagne, après l'avoir diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans certaines épiceries de Gatineau, les clients peuvent désormais voir des affiches sur les murs et au sol sur lesquelles on voit une fillette, une ecchymose à l’œil, une personne âgée cachant son visage dans ses mains et le poing d'un homme devant une femme. On peut aussi y lire : Pour certains, le danger c'est d'être isolé.

On voulait aller auprès des épiceries, qui est notre endroit de prédilection, puisqu'on savait que tout le monde doit se nourrir, donc on savait qu'on allait toucher un maximum de citoyens , a expliqué Isabelle Plante, chef de la division recherche-développement et stratégie organisationnelle au SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Isabelle Plante demande au public de collaborer avec la police pour dénoncer toute personne en situation de violence. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La police se dit préoccupée par les situations de violences conjugales, de maltraitance vis-à-vis des enfants et des personnes âgées du fait que les filets de sécurité étaient absents ou du moins réduits pendant le confinement, souligne Mme Plante.

On veut que les citoyens collaborent avec nous pour dénoncer toute personne en situation de violence. Isabelle Plante, chef de la division recherche-développement et stratégie organisationnelle au SPVG Service de police de la Ville de Gatineau

Une dizaine d'épiceries, de pharmacies, et d'autres types de grande surface ont répondu à la demande de la police.

J’ai trouvé cette campagne-là extrêmement le fun, et puis c'est original d’utiliser un marché d’alimentation pour passer cette information-là , a commenté Marc Gervais, propriétaire du IGA de la famille Charles.

Marc Gervais, propriétaire du IGA de la famille Charles, explique que cette cause lui tient à coeur. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Dans ces temps de pandémie, l’information via un marché d’alimentation complet à tous les jours, je crois que c’est un moyen extraordinaire de prévenir des abus à la maison ou d'informer les gens que même si on est confinés, on a des droits et on a des recours pour nous , a-t-il poursuivi.

Une augmentation des demandes d'aide

Intervenante sociale au Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles (CALAS) de l’Outaouais, Angela Martinez a noté une augmentation des demandes d’aide depuis environ trois semaines, alors qu'au début du confinement moins de femmes avaient contacté l'organisme.

Elle explique ce changement par le fait que des femmes devaient s'adapter dans un premier temps au confinement, en mode survie , en jonglant parfois avec des horaires chargés entre leur travail et leur famille. Elle sent maintenant que certaines femmes ont besoin de parler et de se dévoiler, sans nécessairement vouloir porter plainte à la police.

Depuis un bon trois semaines, on voit une augmentation des demandes , précise Mme Martinez.

On a beaucoup de femmes qui recommencent à avoir des flashbacks, des cauchemars, qui sont anxieuses, en stress ou en panique. Angela Martinez, intervenante sociale au CALAS de l'Outaouais

Quelques contacts Vous avez été témoin d'une situation d'abus, de maltraitance, de négligence ou de violence impliquant une personne de votre entourage ou vous avez des soupçons? Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau vous invite à téléphoner sans tarder à l'un des numéros suivants : S'il s'agit d'un enfant, contactez la Direction de la protection de la jeunesse au 1 800 567-6810;

S'il s'agit d'une situation de violence conjugale, contactez SOS violence conjugale au 1 800 363-9010;

S'il s'agit de maltraitance envers une personne aînée, contactez la Ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-2287;

Pour tout autre signalement, contactez directement le SPVG Service de police de la Ville de Gatineau au 819 246-0222;

au 819 246-0222; Dans tous les cas, contactez le 911 pour une assistance immédiate ou si la situation nécessite un déplacement urgent des policiers. Source : Service de police de la Ville de Gatineau

En mars 2020, 94 plaintes de violence conjugale ont été faites auprès du SPVGService de police de la Ville de Gatineau contre 79 en avril. L'année précédente, on dénombrait respectivement 77 et 96 plaintes pour les deux mois.

Avec les informations d’Alexandra Angers et de Yasmine Mehdi