Portraits sur le perron : plus de 80 familles de Bromont immortalisent leur confinement

C’est un projet qui apporte beaucoup de joie de vivre, de positif. Les gens répondent très bien, ils sont heureux, ils ont hâte de voir leurs photos , confie la photographe.

La Bromontoise suit une tendance née dans l’Ouest américain et en Colombie-Britannique, mais l’idée s’exporte très bien, comme le prouve le succès de sa série.

En prime, Portraits sur le perron sert une bonne cause, celle du Centre Marguerite-Dubois. Car si son travail est bénévole, elle demande en échange un don au centre de dépannage Marguerite-Dubois. Dans une situation normale, le Centre Marguerite-Dubois offre une trentaine de repas par semaine. Depuis le confinement, depuis la COVID 19, c’est entre 80 et 90 par semaine , relate-t-elle.

Ça fait beaucoup de gens à dépanner et j’ai décidé de les aider. Je me disais que s’il y avait un organisme qui méritait mon attention, et celui des Bromontois, c’est celui-là. Johanne Goulet

En un mois, Johanne Goulet a déjà réussi à amasser plus de 4000 $. Et non seulement le projet sert une bonne cause, mais il permet aussi aux familles de sortir de leur routine.

Les familles étaient invitées à illustrer la façon dont elles ont vécu leur confinement. Photo : Johanne Goulet

Ça fait sortir la créativité , atteste-t-elle. Si plusieurs se font prendre en photo tout simplement sur leur perron, d’autres ont choisi d’illustrer comment ils ont passé leur quarantaine. En cuisinant? En faisant du télétravail? En jouant au soccer? Facile d’ajouter des accessoires et de jouer le jeu, le temps d'une séance photos.