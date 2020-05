Incendies maîtrisés à Pointe-à-la-Croix et à New Richmond

Un feu s’est d'ailleurs déclaré samedi après-midi à Pointe-à-la-Croix. L'incendie a pris naissance dans les hautes herbes. Il a rapidement été contenu.

Les avions-citernes ont été dépêchés hier sur l’incendie [...] On a également des équipes qui se présentent sur place dès ce matin pour travailler en vue de la maîtrise de l’incendie , explique Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Un hélicoptère a aussi été déployé pour survoler le secteur. Le feu qui a touché près de deux hectares est maintenant maîtrisé.

Par ailleurs, des pompiers forestiers de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu étaient aussi à l'œuvre dimanche à New Richmond. Ils ont réussi à maîtriser le feu de forêt qui s'est déclaré vendredi après-midi dans le secteur de Saint-Edgar.

Les résidents qui avaient été évacués en raison de la fumée ont pu réintégrer leur domicile samedi. L'incendie est toujours contenu, on pense pouvoir le maîtriser dans la journée, donc ce sera un travail de s’assurer que la progression est arrêtée définitivement , précise Isabelle Gariépy.

L'indice d'inflammabilité est très élevé à extrême dans l'Est-du-Québec dimanche. La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu appelle les résidents à faire preuve de prudence lors de leurs activités en forêt ou à proximité.

On est en interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. On recommande la plus grande prudence. Ces indices vont continuer aujourd’hui et également demain pour tout l’Est-du-Québec.

Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU