COVID-19 : de moins en moins de cas détectés en Atlantique

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a confirmé un autre cas de COVID-19 aujourd'hui, portant le total à 1050. La province rapporte que 12 résidents et quatre employés de l'établissement de soins de longue durée Northwood, à Halifax, sont toujours considérées comme des cas actifs. C'est aussi le cas d'un résident d'un autre centre de soins de la province.

Jusqu'à maintenant, la Nouvelle-Écosse compte 38,055 résultats de tests négatifs, 1050 résultats de tests COVID-19 positifs. Le laboratoire de microbiologie situé à Halifax a effectué 494 tests dans la province le 23 mai. Il y a 973 personnes rétablies en date du 24 mai.

Six personnes sont actuellement hospitalisées, dont trois aux soins intensifs. On compte 58 décès en Nouvelle-Écosse liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Nouveau-Brunswick

La province du Nouveau-Brunswick annonce qu’elle n’a toujours pas dépisté de nouveau cas de la COVID-19 dans la province, le compte de patients totalisant aujourd’hui 121.

Le dernier cas dépisté est un jeune garçon de la région de Campbellton qui aurait fréquenté deux garderies la semaine précédente. Selon les autorités de la Santé publique, ce patient n’est toujours pas guéri, mais ne requiert pas de soins médicaux à l’hôpital.

Le Nouveau-Brunswick en est à la phase trois de son plan de déconfinement, appelée aussi phase jaune pâle , qui comprend deux niveaux.

Le 29 mai, on permettra les rassemblements de 50 personnes et moins (tout en respectant la distanciation sociale). Ceci comprend les services religieux, les mariages et les funérailles. Les piscines, les parcs aquatiques, les gymnases, les studios de yoga et les studios de danse peuvent aussi rouvrir à ce moment.

Les camps de vacances pour jeunes pourront officiellement rouvrir le 19 juin.

Terre-Neuve-et-Labrador

La province annonce qu’il n’y a pas de nouveau cas de COVID-19 dimanche. Le total des personnes infectées s’élève à 260. Il y a trois cas actifs dans la province et 254 personnes rétablies en date du 24 mai.

La province a effectué au total 11 287 tests.

Les trois personnes infectées sont actuellement hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Cela fait 17 jours consécutifs sans nouveau cas signalé à Terre-Neuve-et-Labrador.

Île-du-Prince-Édouard

La province n’a pas annoncé de nouveau cas de COVID-19 dimanche.

La province a un total de 27 cas confirmés de COVID-19. Tous se sont rétablis. Plus de 5300 personnes de l'Île-du-Prince-Édouard ont été testées.

Le plus récent cas de COVID-19 à l'Île-du-Prince-Édouard a été confirmé le 28 avril dernier.