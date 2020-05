Des municipalités de la région mettent en place des politiques sur le port du masque

Avec le retour progressif au travail dans les bureaux, la Ville de Rouyn-Noranda compte mettre en place une procédure sur l'utilisation des masques par les employés qui interagissent avec le public.

La municipalité doit d'ailleurs décider lundi de la date de l'ouverture de ses bâtiments au public.

De son côté, la Sécurité incendie a mis en place ses propres procédures, et le masque a déjà fait son entrée dans le service, explique le directeur Stephen Valade.

Au niveau du service de Sécurité incendie, on comprend que lors des opérations les gens portent habituellement l'appareil respiratoire autonome, mais parfois quand on est en train de replacer le matériel ou quand on est un peu plus en recul de la situation, mais qu'on doit travailler en équipe, parfois c'est difficile d'avoir une bonne distanciation sociale, à ce moment-là on demande aux pompiers de porter des masques de procédure ou les masques chirurgicaux , explique-t-il.

À Val-d’Or, les édifices municipaux seront à nouveau accessibles au public à compter du lundi.

La municipalité a mis en place des mesures d’hygiène et les employés ont accès à des masques fournis par la Ville, explique le maire Pierre Corbeil.

[Le masque] est déjà fourni, parce que nos inspecteurs notamment doivent se déplacer à l'occasion, donc ils sont disponibles. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

On se colle aux recommandations de la santé publique nationale et régionale à l'effet que le port du masque est recommandé lorsqu'on n'est pas en mesure de respecter la règle de distanciation physique de deux mètres. Des dispositions ont été prises auprès de notre personnel qui pourra interagir avec la population de porter le masque là où ça sera indiqué de le faire si on n'est pas en mesure de respecter les règles de base , ajoute Pierre Corbeil.

Québec n'écarte pas la possibilité de rendre le port du masque obligatoire prochainement.