Célébrer le ramadan en période de confinement en Acadie

Le ramadan est la période de l’année la plus sacrée pour 1,8 milliards de musulmans à travers le monde. Au-delà du jeûne, il s'agit d'une période de profonde spiritualité, d'introspection et de resserrement des liens avec la communauté.

Mohammed Chekkouri est en Acadie depuis près de 20 ans. Photo : Gracieuseté

Pour Mohammed Chekkouri et Hanane Labraimi, les célébrations de cette année ont toutefois été bien différentes. Avec les périodes de confinement et de distanciation sociale causés par la COVID-19, il a été beaucoup plus difficile pour eux de célébrer leurs traditions.

C’est un mois de rassemblement, donc c’était un peu plus solitaire que d’habitude , raconte M. Chekkouri.

Mais l’assouplissement de la 2e étape du déconfinement a permis de profiter quand même de prières avec un couple d’amis durant les fins de semaine, ce qui a eu pour effet de briser l’isolement, aussi bien pour nous que pour les enfants, et de retrouver un peu cette ambiance familiale typique du ramadan.

Avec l’élargissement de la bulle familiale, juste à temps pour la fin du ramadan célébrée samedi, la famille marocaine a eu l’occasion de fêter avec un plus grand nombre de proches. Un cadeau inattendu bien accueilli chez les musulmans du Nouveau-Brunswick qui ne s’attendaient pas à voir les leurs ce weekend.

L'événement a réuni habituellement des dizaines des personnes à la mosquée de Moncton. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Le déjeuner de l’Eïd (le dernier jour du ramadan) a une dimension sociale importante et est toujours une occasion de se retrouver entre amis et famille, de célébrer et de fêter ensemble la fin de ce mois sacré. Pouvoir le faire après un mois de jeûne quasi solitaire est vraiment agréable , expliquent les parents.

Une fois la prière matinale de l’Eïd faite (cette année due à la situation, on l’a fait à la maison et non à la mosquée) la cellule familiale est mise de l’avant, on célèbre la joie d’être ensemble, de partager des valeurs de paix et de partage , indique la mère.

Hanane et Mohammed Chekkouri, tous deux employés de l’Université de Moncton, ont profité de ce mois sacré à leur manière, avec leurs deux jeunes garçons.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Hanane Labraimi Chekkouri est employée à l'Université de Moncton. Photo : Gracieuseté

Omar, trois ans et Ali, deux ans, ont bien profité du ramadan avec papa et maman même s’ils n’ont pas eu l’occasion de voir tous leurs amis lors des grands repas qui sont habituellement partagés pour rompre le jeûne. Les ramadans précédents, nos amis acadiens et notre famille adoptive acadienne faisaient partie intégrante des célébrations , explique Hanane Labraimi Chekkouri.

En ce qui me concerne, lors de mon arrivée il y a cinq ans, c’est en grande partie grâce à la chaleur de l’accueil que j’ai réussi à dépasser le mal du pays.

Les prières de groupes, dont les tarawih, sont habituellement un moment de rassemblement entre les nombreux croyants qui se rencontrent à la mosquée. Cette année, il n’a pas été possible de suivre ces traditions.

La famille Chekkouri confectionne ses plus beaux plats pour l'occasion. Photo : Gracieuseté

Les prières de groupes, dont les tarawih, sont habituellement un moment de rassemblement entre les nombreux croyants qui se rencontrent à la mosquée. Cette année, il n’a pas été possible de suivre ces traditions.

Des musulmans adoptés par l’Acadie

Mohammed Chekkouri est bien connu de la communauté acadienne et immigrante de Moncton, puisqu’il est actif à l’Université de Moncton depuis une vingtaine d'années.

Je suis là depuis 19 ans et je réalise à quel point les gens sont accueillants. Ils m’ont accepté et adopté comme je suis, et ce depuis le début, sans préjugés alors que durant mes voyages ou des discussions avec des amis qui restent dans d’autres pays je constate qu’ils n’ont pas la même chance , raconte M. Chekkouri.

Mohammed Chekkouri est un diplômé et maintenant employé de l'Université de Moncton, campus de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Alumni de l'Université de Moncton

Depuis plusieurs années, il remarque une plus grande curiosité des Acadiens face à la culture arabe et à ses traditions, surtout durant le mois sacré du ramadan. Mohammed et Hanane Chekkouri se sentent choyés d’être si bien entourés et encore plus pour leurs fils.

Nous avons ici des ''parents'' acadiens et nos enfants ont du coup la chance d’avoir une mémère et un pépère qu’ils aiment beaucoup. On partage beaucoup de valeurs avec la culture acadienne comme l’importance de la famille, le respect, des valeurs comme le partage, l’honnêteté... du coup, élever nos enfants entre les deux cultures nous est facile, voire naturel , explique Mme Labraimi Chekkouri.

Bien qu'ils partagent leurs repas avec leurs amis de Moncton, ils pensent très fort a leurs familles au Maroc.

Une bonne occasion pour la famille de cuisiner ses plats préférés. Photo : Gracieuseté

Étant loin des gens qu'ils aiment, le couple se sent chanceux de pouvoir communiquer avec les siens grâce à la technologie, ce qui permet aussi aux enfants de garder contact avec les membres de leurs familles.