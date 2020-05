COVID-19 : ce qu'il faut savoir aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue

La donne a changé en Abitibi-Témiscamingue concernant les cas de coronavirus. Pendant presque une semaine, le nombre s'était stabilisé à 162 et samedi, il a augmenté de deux.

Les deux nouvelles contaminations sont de Rouyn-Noranda, dont une du secteur de la santé.

Le nombre de personnes rétablies est toujours de 150.

Une décision qui ne passe pas

Dans la région, la décision d'Air Canada de ne pas reprendre les vols vers l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'en septembre soulève la colère de plusieurs personnes dans la région.

Le transporteur aérien a mis en place un plan de relance progressive de son réseau qui n'inclut pas l'Abitibi-Témiscamingue.

La compagnie justifie sa décision par la demande insuffisante pour exploiter une liaison et le ralentissement que connait le trafic vers cette région durant l'été.

Air Canada ne reprendra pas ses voles vers l'Abitibi-Témiscamingue cet été. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Des justificatifs qui ne passent pas aux yeux de la directrice générale chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napky qui a crié au scandale.

De son côté, Claire Bolduc affirme qu'Air Canada n'a jamais discuté de sa décision avec les gens de la région.

Quant au député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire, il promet de faire des représentations auprès de la compagnie et du ministre des Transports.

Une activité sportive qui attire du monde

Cyclisme Photo : Getty Images / Sportpoint

Et c'est dans le contexte de crise sanitaire que certains sports connaissent un regain de popularité.

C'est le cas du vélo de montagne déjà présent dans les quatre coins de la région.

Le club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or et Vélo Action Rouyn-Noranda s'apprêtent d'ailleurs à lancer leur saison.

Ils s'attendent à une augmentation du nombre de pratiquants, surtout que d'autres activités sportives ne pourront pas reprendre.