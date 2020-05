Les salons de quilles de la Péninsule acadienne se préparent à rouvrir

Eric Albert est le propriétaire du Salon de quilles Au 300 à Caraquet. Son établissement est fermé depuis la semaine du 15 mars.

Depuis deux mois, il observe la scène internationale pour voir comment les établissements d’autres pays gèrent les ouvertures de salons de quilles en déconfinement.

Salon de quilles Au 300, situé à Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il y en a qui sont déjà ouverts aux États-Unis. On peut se baser un peu là-dessus. Nous, c’est un petit marché, c’est plus facile de contrôler ce qui va se passer , dit-il.

Eric Albert respectera les recommandations de distanciations sociales, mais il hésite encore sur certaines façons de les appliquer.

Va-t-on mettre deux allées de libres entre chaque? À voir. On va nettoyer l’équipement entre chaque usage, quand les gens amènent des boules sur les allées, on va demander de les laisser là, on va les nettoyer et les ramasser , affirme-t-il.

La devanture du salon de quilles de Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Dans les équipes de la ligue d’automne de son salon, 98 % des gens ont leurs propres équipements, souliers et boules. Le propriétaire est tout de même un peu nerveux à savoir si les gens vont venir jouer.

Comment ça va aller cet automne ? On ne sait pas, on est un peu dans le noir. On va aller au jour le jour et on verra, comment on peut modifier cela pour attirer le plus de monde possible dit-il.

Berthe Comeau est pour sa part copropriétaire de La Quille d’or à Tracadie.

L’équipe de l’établissement réfléchit pour voir comment organiser leur salon pour accommoder les gens, tout en respectant le processus de la santé publique.

Un amateur de quilles s'apprête à lancer sa boule. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

C’est tout un défi. Je pense qu’ensemble on va réussir, mais on va essayer d’organiser un bon niveau de sécurité pour les employés et pour les joueurs , dit-elle.

La propriétaire du salon de quilles précise que l’établissement ne s’est pas encore arrêté sur une directive précise avec les boules, précisément.

La Quille d’or à Tracadie a sa ligue d’été, qu'elle espère pouvoir lancer en 2020.

Habituellement l’été c’est un peu plus tranquille , relate Berthe Comeau. En septembre on recommence les ligues, faudra être prêt à savoir comment on va envisager la saison 2020-2021 , conclut-elle.

Avec les informations de René Landry