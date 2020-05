S'intégrer en pandémie : un double défi

Les Miandaï sont arrivés avec leurs quatre enfants à Trois-Rivières, il y a un an et demi. Réfugiés, ils ont fui un pays en guerre, la République centrafricaine.

En confinement, ils sont plus isolés que jamais.

C'est difficile, mais bon, c'est partout dans le monde entier , souligne Laurent Miandaï.

Sa conjointe, Floride Miandaï, renchérit. C'est vraiment difficile avec les enfants tout le temps à la maison, ne pas sortir, ne rien faire, ça fatigue, mais le plus important c'est la santé.

Lors de son arrivée, la famille a pu compter sur l'aide du Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières pour trouver ses nouveaux repères.

Les enfants ont été inscrits et intégrés à l'école, tout comme Floride qui apprend à lire et à écrire, en plus d'apprendre une nouvelle langue.

À la mi-mars, tout s'est arrêté pour eux, tant l'école que les rencontres du SANAService d'accueil des nouveaux arrivants .

Je ne peux plus avoir le soutien de mes enseignants, quand j'apprends à la maison et puis, je trouve ça plate et pas vraiment cool et j'ai hâte que le coronavirus s'arrête, raconte leur fille Angela Miandaï.

Difficile de s'enraciner dans la situation actuelle. On est loin de la famille, on n'est pas en contact avec eux beaucoup, parce que c'est loin , explique la mère de famille.

Les Miandaï sont loin d'être les seuls Trifluviens dans cette situation. Le SANAService d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières accueille chaque année 300 nouveaux arrivants à qui ils offrent des services d'intégration.

C'est certain que le ministère de l'Immigration est très inquiet pour le travail qu'on fait sur le terrain. Il nous encourage à continuer, à ne pas laisser tomber les gens.C'est certain qu'on va les soutenir , indique le directeur général du SANAService d'accueil des nouveaux arrivants Trois-Rivières, Ivan Suaza.

Si les bureaux de l'organisme sont fermés, le SANAService d'accueil des nouveaux arrivants continue ses activités virtuellement et par téléphone. Il répond aux urgences et voit à ce que les familles plus démunies ne manquent de rien.

La famille Miandaï accueillera un cinquième enfant au mois de juillet. Elle garde le moral et l'espoir d'arriver à s'intégrer en plein cœur de la pandémie.

D'après un reportage de Sarah Désilets-Rousseau