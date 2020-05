COVID-19 à l’hôpital : « Ça aurait pu être évité », croit le syndicat des infirmières

Vendredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région a révélé qu’une personne hospitalisée à Rimouski avait reçu un résultat de test positif, en plus d’un autre cas détecté au bloc opératoire cette semaine.

Cindie Soucy, la présidente de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec du Bas-Saint-Laurent, salue la réponse de la direction à la après la découverte de ces deux cas de coronavirus. Elle aurait toutefois aimé que davantage de mesures préventives soient mises en place.

Depuis plusieurs semaines, on est à même de constater les problématiques qu’il y a eu dans la grande région de Montréal et de ne pas les reproduire ici , dit-elle.

On aurait pu mettre des mesures en place bien avant que ces cas-là arrivent. Mais maintenant que c’est arrivé, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a réagi rapidement à la situation. Cindie Soucy, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Bas-Saint-Laurent

La présidente du syndicat, qui représente les professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires de la région, croit que le questionnaire remis aux patients pour déterminer le niveau de risque est insuffisant.

Cindie Soucy soutient que tous ceux et celles qui doivent être hospitalisés ou qui doivent subir une chirurgie au bloc opératoire devraient subir un test de dépistage dès leur arrivée à l’hôpital.

À l’Hôpital de Rimouski, on a le laboratoire, donc on est capable de tester chez nous, souligne-t-elle. On sait que ça peut prendre deux heures, donc pourquoi ne pas dépister d’emblée tous les gens qui viennent pour une chirurgie? C’est une mesure de prévention que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent peut mettre en place.

La présidente de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec de la région rappelle qu’un patient asymptomatique peut être hospitalisé en zone froide et risque ainsi de contaminer les travailleurs de la santé, qui ne portent pas le même équipement de protection que leurs collègues en zone chaude.