La COVID-19 n'a pas ralenti les activités de deux agriculteurs saskatchewanais

Les agriculteurs Martin Prince de Delmas et Nicolas Ferré de Zenon Park affirment même que leurs productions de grains ne souffrent pas de la crise sanitaire mondiale, mais qu'ils doivent s’adapter.

Ainsi, grâce à des applications mobiles lui permettant de signer des contrats à distance, l'éloignement physique a pu être respecté sans que les finances de son entreprise en prennent un coup, note Martin Prince.

Et lorsque ses employés déchargent le grain du camion, l’agriculteur reste à l’intérieur de celui-ci, dit-il également.

Loin d’être des défis supplémentaires, Martin Prince explique que ces changements augmentent plutôt sa productivité.

C’est fou parce que d’une façon, tout cela a augmenté notre efficacité et notre capacité. Entrer au bureau, dire bonjour et signer des papiers, ça ralentissait la lignée de camions qu’on avait à décharger. On réussit maintenant à décharger plus de tonnes, plus rapidement, et plus de camions chaque jour.

Martin Prince, agriculteur