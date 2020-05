Incendie dans une usine de pommes de terre de l'ouest de l'Î.P.-É.

Les pompiers ont été appelés à Spud Ltd. à Elmsdale vers midi et ont vu une épaisse fumée et des flammes jaillir de la fenêtre du bâtiment. Les pompiers sont ensuite entrés, ils ne pouvaient rien voir, c'était le noir total , a déclaré Shannon Dumville, chef des pompiers d'Alberton.

Malheureusement, les flammes se sont étendues jusqu'au plafond, ont traversé l'isolation et le toit et se sont propagées à partir de là , a-t-il ajouté.

Il n'y a pas eu de blessés. Shannon Dumville relate que la plupart des travailleurs étaient dans les champs en train de planter des pommes de terre.

Les pompiers de O'Leary, Tignish, Miminegash et West Point étaient également sur place.

Une enquête est en cours.