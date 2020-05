La chanteuse winnipégoise Sierra Noble perd son compte Facebook après avoir été piratée

Après 15 ans de carrière, elle avait plus de 30 000 personnes qui la suivaient sur Facebook, mais lorsqu’elle s’est réveillé un matin de la semaine dernière, il n’en restait plus rien. À ce jour, elle ne sait toujours pas si elle pourra récupérer sa communauté.

L’autrice-compositrice-interprète et violoniste Sierra Noble était parvenue à se créer un impressionnant réseau après ses performances aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver, en plus d’avoir joué en première partie de Bon Jovi et de Sir Paul McCartney.

Il n’y avait qu’un simple message : "Ce contenu est indisponible" , a mentionné l’artiste sur les ondes de CBC vendredi matin.

Je suis quand même efficace avec les nouvelles technologies, j’ai tout fait ce que je pouvais pour comprendre ce qui se passait, mais je n’avais simplement plus aucun accès à mon compte , ajoute-t-elle.

À ce que Sierra Noble comprend, quelqu’un a piraté son compte avant de supprimer sa page Facebook.

C’est tout simplement dévastateur, je chérissais vraiment cette connexion avec le public et cette possibilité de connecter avec lui à un niveau très personnel. Je suis si triste que tout ça soit perdu , partage-t-elle.

Pour elle, Facebook était le meilleur moyen de partager de nouvelles pièces, aller à la rencontre de son public en plus de détailler sa carrière, spécialement ces jours-ci, alors qu’elle ne peut aller en tournée due à la présente crise sanitaire.

C’est spécialement difficile de parler à quelqu’un du côté de Facebook, donc c’est un défi , dit l'artiste. Pour le moment, elle reçoit l’aide de connaissances pour tenter de réparer les pots cassés.

J’espère toujours pouvoir la récupérer, mais si jamais je n’étais pas capable, j’en ai déjà parti une nouvelle et j’ai déjà un bon soutien de mon public qui vient sur ma nouvelle page , souligne-t-elle.

Facebook a mentionné à CBC que des employés étaient présentement sur le cas.

Le site Internet, tout comme les comptes Twitter et Instagram de Sierra Noble sont toujours fonctionnels.

Avec les informations de CBC