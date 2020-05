Quatre joueurs de l’Océanic parmi les étoiles de la LHJMQ

Quatre joueurs de l’Océanic de Rimouski ont mérité leur place dans les équipes d’étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Alexis Lafrenière et Justin Bergeron font partie de la première équipe d’étoiles de la ligue alors que Zachary Bolduc et Isaac Belliveau figurent dans l'équipe d'étoiles des recrues.

L'Océanic continue de faire sa marque en cette période des remises de prix. Le Gala des Rondelles d'Or virtuel de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , lors duquel Alexis Lafrenière avait déjà reçu cette semaine le trophée Michel-Brière pour une deuxième année de suite, s’est poursuivi avec le dévoilement de l'équipe d'étoiles.

Sans surprise, Alexis Lafrenière a déniché une place dans ce top 6 du circuit, en compagnie d'un de ses coéquipiers, le défenseur Justin Bergeron.

Alexis Lafrenière en action (archives). Photo : Folio Photo/Iften Redjah

Les quatre autres joueurs qui ont le plus brillé au cours de la campagne 2019-2020 sont Egor Sokolov et Kevin Madolese des Eagles du Cap-Breton, ainsi qu'Alexander Khovanov et Jordan Spence des Wildcats de Moncton, qui complètent la première équipe d'étoile.

Chez les recrues

L'Océanic compte dans ses rangs deux des six joueurs sélectionnés sur l'équipe d'étoiles chez les recrues.

La recrue de l'année dans le circuit Courteau, Zachary Bolduc, trouve naturellement sa place sur le trio des meilleurs attaquants de première année. Bolduc a brillé dès ses premiers coups de patin avec l'Océanic, inscrivant un total de 30 buts, 52 points en 55 parties à titre de joueur de 16 ans.

Zachary Bolduc, joueur de l'Océanic de Rimouski (archives). Photo : Océanic / Iften Redjah

Au sein du duo de défenseurs, on retrouve Isaac Belliveau qui, avec ses 42 passes et 53 points en 62 parties, a impressionné tout au long de la saison. Belliveau a occupé le premier rang des meilleurs pointeurs chez tous les défenseurs de la ligue pendant une bonne partie de la campagne 2019-2020.

Deux autres Zachary complètent le trio des attaquants : Zachary L'Heureux des Wildcats de Moncton et Zachary Dean des Olympiques de Gatineau. Le défenseur Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville et le gardien du Phœnix de Sherbrooke, Samuel Hlavaj, sont les autres joueurs sélectionnés chez les recrues.

Avec les informations de René Levesque