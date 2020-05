L’Alliance française lance un appel aux artistes manitobains

Créée en 1982 en France et maintenant reprise un peu partout sur le globe, la Fête de la musique est une célébration annuelle qui se tient tous les 21 juin.

Depuis quelques années, certaines Alliances françaises au Canada créaient leurs propres festivités pour souligner l’événement. Cette année, par contre, le tout se déroulera sur le web, ce qui a poussé les neuf Alliances françaises du pays à unir leur force pour programmer une soirée musicale virtuelle.

Un appel de candidatures est en cours et, comme le mentionne Marie Berckvens, chargée de projets culturels et communications à l’Alliance française du Manitoba, on vise vraiment à représenter la pluralité des voix présentes au pays.

On veut vraiment représenter toutes les communautés linguistiques et ethniques du Canada, ainsi qu’une variété de genres. On invite tous les artistes du Manitoba, qui le souhaitent, à déposer leurs candidatures. Marie Berckvens, Alliance française du Manitoba

Un festival virtuel

Alors que les concerts et les performances en direct sur les réseaux sociaux sont désormais devenus monnaie courante, l'Alliance française souhaite reproduire l’ambiance festivalière en ligne.

Ce sera sur la plateforme YouTube, dit Mme Berckvens. Il y aura quatre scènes différentes. Une espèce de festival virtuel, chaque internaute pourra choisir la scène qui l’intéresse. On voulait rendre ça le plus convivial possible et donner l’impression d’un vrai festival avec des scènes simultanées.

Au Manitoba, l'appel de candidatures a été prolongé jusqu'au 27 mai. L'organisme désire ratisser large en ouvrant la porte même aux artistes en début de carrière.