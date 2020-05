Cortège de voitures pour le retour de la capitaine Jennifer Casey

Elle a été accueillie par une garde d’honneur militaire et transportée par neuf membres en uniforme vers un corbillard qui attendait sur le tarmac. Un cortège de voitures est parti de l’aéroport Stanfield d'Halifax à 17 h 20 pour se rendre au salon funéraire.

Les parents, grands-parents, partenaire et amis de Jennifer Casey se sont tenus aux côtés de la Gouverneure générale Julie Payette et du ministre de la Défense Harjit Sajjan pour la cérémonie.

La capitaine Jennifer Casey, originaire d’Halifax est décédée le 17 mai dans un accident des Snowbirds des Forces canadiennes la semaine dernière. Elle était l’officière des affaires publiques des Snowbirds des Forces canadiennes. Photo : (Aviation royale du Canada)

Meghan Groff, amie et ancienne collègue de Jennifer Casey, a pris part à la cérémonie dimanche après-midi. Elle affirme que la jeune pilote avait des amis proches dans tout le pays qui étaient prêt à prendre l’avion pour participer à la cérémonie de dimanche, mais qu’ils ne pouvaient pas le faire en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19.

Je sais que cela a été très difficile pour eux de ne pas pouvoir être ici aujourd'hui. Je suis reconnaissante d’être en ville , a déclaré Meghan Groff.

Beaucoup d’amis et de collègues qui ont parlé de Jennifer Casey depuis sa mort ont témoigné qu’elle avait toujours un sourire radieux et omniprésent. Corrine MacLellan, une amie de longue date, dit que ce trait était la signature personnelle de la défunte. C’était rare de ne pas voir la capitaine Jennifer Casey avec un sourire sur le visage , a-t-elle raconté. C’était tout elle.

Des centaines de personnes se sont alignées sur l’autoroute et les viaducs sur les 40 km qui séparent l’aéroport pour rendre hommage à Jennifer Casey dimanche. Les participants et spectateurs sont encouragés à porter le rouge et le blanc, les couleurs officielles des Snowbirds, pour honorer la capitaine Jennifer Casey.

Corrine MacLellan a déclaré que cette dernière aurait été surprise et honorée par l’afflux de soutien, mais, a-t-elle ajouté, personne d’autre qu’elle ne serait surpris de voir cet honneur décerné à un héros canadien .

Le cortège passe par des zones qui ont été importantes pour Jennifer Casey. Notamment le Highland Park Junior High, où elle est allée à l'école, et le parc Lou Goddard, où elle a joué pendant son enfance.

Itinéraire prévu du cortège : Du parking Park & Fly à l'autoroute 102 ;

Autoroute 102 jusqu'à Bayers Road ;

Bayers Road jusqu'à l'avenue Connaught ;

Tourner à droite sur l'avenue Connaught jusqu'à la rue Almon ;

Tourner à gauche sur Almon Street jusqu'à Agricola Street ;

Tourner à gauche sur Agricola Street jusqu'à Highland Avenue ;

Tourner à droite sur Highland Avenue jusqu'à Woodbine Avenue ;

Tourner à gauche sur Woodbine Avenue jusqu'à Rosemeade Avenue ;

Tourner à gauche sur Rosemeade Avenue jusqu'à Hillside Avenue ;

Tourner à droite sur Hillside Avenue jusqu'à Robie Street ;

Tourner à droite sur Robie Street jusqu'à Normandy Drive ;

Tourner à gauche sur Normandy Drive jusqu'à High Street ;

Tourner à gauche sur High Street jusqu'à Lady Hammond Road ;

Tourner à gauche sur Lady Hammond Road jusqu'à Robie Street ;

Tourner à droite sur Robie Street jusqu'à Young Street ;

Tourner à droite sur Young Street jusqu'à l'intersection de Windsor Street ; continuer tout droit sur Bayers Road ;

Continuer sur Bayers Road jusqu'à Atlantic Funeral Home.

Le retour de la capitaine en Nouvelle-Écosse a été diffusé en direct sur la page Facebook des Snowbirds.

Avec les informations de CBC et Radio-Canada.