Cueillir des têtes-de-violon pour divertir les familles

La variété est en pleine éclosion et c’est le moment tout indiqué pour en récolter dans les secteurs plus ombrageux.

Les crosses sont toxiques quand elles sont crues. Il est donc indispensable de les blanchir une ou deux fois, et ce, pendant cinq à sept minutes pour en faire disparaître les toxines.

Puis, il faut les plonger dans l'eau glacée pour qu'elles demeurent fermes.

Elles peuvent ensuite entrer dans la composition d’une salade ou encore être servies avec de l'huile d'olive et divers assaisonnements.

Sélectionner de belles têtes-de-violon

M. Godin recommande aux cueilleurs de se fier à quelques critères principaux pour s'assurer de cueillir la bonne espèce de fougère.

D’abord, la fougère-à-autruche forme un petit monticule à son pied. La crosse est luisante et elle présente des flocons bruns s’apparentant à du papier de chaque côté. Ses tiges sont également incurvées comme des branches de céleri.

Luc Godin présente des crosses de la fougère-à-l'autruche. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Enfin, cette variété a une longue tige ressemblant aux plumes d’une autruche. D’ailleurs, les spores de reproduction s’y retrouvent.

Luc Godin précise que les crosses poussent dans des milieux humides.

Il recommande aux personnes désireuses d’en trouver de suivre les petits cours d'eau, les ruisseaux et les rivières .

M. Godin indique qu'il ne faut récolter que de deux à trois têtes-de-violon par plante. Si on les cueille toutes, la plante ne sera plus capable de faire de la photosynthèse. Elle épuisera donc ses réserves et après un an ou deux, elle va mourir , précise-t-il.