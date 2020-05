Toronto : certains tronçons de rues principales fermés aux voitures

Certaines des rues les plus importantes de Toronto sont réservées aux piétons et aux vélos durant toute la fin de semaine.

Il s’agit de la deuxième fin de semaine d'affilée durant laquelle ces mesures sont mises en place. Elles ont pour but de créer plus d'espace pour les marcheurs et les cyclistes pendant la pandémie de COVID-19.

Certains tronçons du boulevard Lake Shore et de l'avenue Bayview sont fermés dans le cadre du plan ActiveTO.

À partir de 6 h samedi et jusqu'à dimanche à 23 h, les rues suivantes sont fermées aux voitures : Boulevard Lake Shore Ouest (voies en direction est seulement), de l'avenue Windermere au chemin Stadium.

La bretelle de sortie de l'autoroute Gardiner en direction est vers le boulevard Lake Shore Ouest.

Boulevard Lake Shore Est (voies en direction est seulement), de l'avenue Coxwell jusqu'au sud de l'avenue Woodbine.

Avenue Bayview de la rue Mill au chemin Rosedale Valley.

Rue River de la rue Gerrard Est à l'avenue Bayview.

Le programme ActiveTO de Toronto comprend également plusieurs rues tranquilles réservées à la circulation locale, ainsi qu'un plan visant à étendre le réseau cyclable de la ville.

Le maire envisage la fermeture de routes en semaine

Le maire John Tory a déclaré samedi qu'il souhaitait également fermer certaines rues en semaine.

Je pense que les résultats seront globalement positifs et nous finirons par en faire plus plutôt que moins, car c'est ce que nous devrions faire au 20e siècle , a déclaré le maire Tory.

La Ville dit qu'elle envisagera les fermetures un week-end à la fois, surveillant si certains endroits ont besoin de plus d'espace ou si certaines routes ne sont pas utilisées.

Le maire a déclaré avoir vu des milliers de personnes de tous horizons emprunter les routes fermées à la circulation automobile en fin de semaine dernière et dit qu’il s’attend à ce que ça se répète.

Toujours plus de dénonciations

La Ville de Toronto a publié un communiqué samedi détaillant les statistiques sur l'application des mesures de distanciation physique dans la ville.

La Ville affirme avoir reçu 167 plaintes à sa ligne téléphonique de dénonciation. Le communiqué explique qu'il y avait trop de gens au même endroit dans certains parcs de la ville, en particulier le parc Trinity Bellwoods. Les policiers ont donné quatre contraventions de 1000 $ à des gens qui refusaient de suivre les consignes de distanciation. Ils ont aussi eu des discussions avec 4600 personnes qui semblaient ignorer les règles.