Mise à jour des cas de COVID-19 dépistés en Atlantique samedi

La Santé publique de la Nouvelle-Écosse annonce un nouveau cas d'infection au nouveau coronavirus dans la province, ce qui porte le total des personnes infectées à 1049.

Stephen McNeil (gauche), premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et le Dr Robert Strang (droite), médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le 23 avril 2020.

Alors que nous nous préparons à rouvrir notre province en toute sécurité, je tiens à continuer de remercier les Néo-Écossais pour leur patience et leur vigilance. Je sais que cela a été difficile , indique le premier ministre Stephen McNeil.

Pour ceux qui ont rouvert, je veux reconnaître vos efforts importants pour le faire en toute sécurité. La sécurité publique restera au centre de nos actions à l'avenir .

Jusqu'à maintenant, la Nouvelle-Écosse compte 37 671 résultats de tests négatifs, 1 049 résultats de tests COVID-19 positifs.Le laboratoire de microbiologie situé à Halifax a effectué 561 tests dans la province le 22 mai, mais un seul cas a été détecté.

On compte 58 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La santé publique confirme qu’aucun nouveau cas de coronavirus n’a été détecté dans la province par le laboratoire de microbiologie du Centre universitaire George-L.-Dumont, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La province compte maintenant un total de 121 cas positifs, quoique 120 patients sont déjà complètement remis.

Un cas a été annoncé la semaine dernière, après une série de deux semaines d'affilée sans nouveau cas positif.

Ce seul cas actif au Nouveau-Brunswick est un jeune enfant de la région de Campbellton.

Il a fréquenté deux garderies ces dernières semaines, à Campbellton et à Balmoral. Au moins une vingtaine de personnes ont été en contact avec lui et se sont mises en quarantaine.

Depuis vendredi, les Néo-Brunswickois peuvent profiter d’un plus grand assouplissement des restrictions imposées pour contrer le virus.

Cette phase trois du plan de déconfinement de la province comporte deux étapes et la dernière étape sera enclenchée le 29 mai prochain.

Dates importantes :

22 mai : les bulles qui englobent la famille et les amis sont maintenant autorisées. Les établissements professionnels non réglementés du secteur des soins de la santé et les entreprises qui offrent des soins personnels peuvent ouvrir (comme les salons de coiffure).

29 mai : les rassemblements de 50 personnes sont permis en respectant la distanciation sociale, ceci comprend les services religieux, les mariages et les funérailles. Les piscines, les parcs aquatiques, les gymnases, les studios de yoga et les studios de danse peuvent aussi rouvrir à ce moment. Les sports d’équipe à faible contact peuvent reprendre.

19 juin : on permet l’ouverture des camps de vacances.