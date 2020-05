Engouement grandissant pour le vélo de montagne en Abitibi-Témiscamingue

Une saison qui promet une forte augmentation des utilisateurs en raison de la crise sanitaire et de l’annulation de plusieurs autres activités.

Le club prévoit d’ailleurs ouvrir des sections du sentier très prochainement.

D'après ce qu'on voit sur notre page Facebook du club, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de nouveaux membres à cette page-là. Donc on voit qu'il y a un certain engouement , dit Guillaume Julien, responsable des sentiers de vélo de montagne pour le club de Val-d'Or.

On sait aussi que du côté des ventes de vélos de montagne, pas juste à Val-d'Or, mais partout dans la province, il y a eu vraiment un gros boom de ventes de vélo de montagne. On espère beaucoup qu'on ait de plus en plus d'adeptes , ajoute-t-il.

Du côté de Vélo Action Rouyn-Noranda, la première corvée est prévue au début du mois de juin.

L’organisme compte d'ailleurs entamer des travaux importants de réaménagement sur la piste du mont Powell avec l'aide d'une firme spécialisée.

Le président du club Philippe Gaudreault dit qu'il est encore trop tôt pour s'avancer sur le nombre d'usagers qui seront au rendez-vous, mais il y a des signes avant-coureurs encourageants, selon lui.

Il y a des records de ventes au niveau des vélos. Si on se fie là-dessus, il risque d'y avoir une augmentation ensuite, il y a d'autres sports qui sont peut-être plus durs à pratiquer et à décoller rapidement, on va peut-être aussi aller chercher d'autres gens de ce côté-là , précise-t-il.

L’organisme compte appliquer le programme de la Fédération québécoise des sports cyclistes pour relancer ses activités.