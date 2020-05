Assouplissement des restrictions au N.-B. : juste à temps pour célébrer l'Aïd

L'Aïd al-Fitr marquera la fin du ramadan et les Néo-Brunswickois auront la chance de pouvoir vivre ce moment important avec ceux qu’ils aiment, avec l’assouplissement des restrictions.

Alors que les rassemblements de prières de 600 personnes, les visites dans les centres commerciaux et les grands événements familiaux ne sont pas à l'ordre du jour pour la communauté musulmane cette année, l'assouplissement des restrictions arrive tout de même juste à temps pour l'Aïd al-Fitr ce week-end.

Les prières du ramadan sont habituellement très nombreuses. Photo : CBC / Sherry Vivian

L'Aïd al-Fitr, ces célébrations de trois jours qui marquent la fin du mois de jeûne du ramadan, est une grande fête pour les musulmans du monde entier, explique Abdul Rahimi, le président de l'Association musulmane de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Tout le monde porte ses plus beaux vêtements, ou achète de nouvelles choses ... et cela donne à tout le monde l'excuse d'aller faire du magasinage , dit-il, bien que cela n'a pas été possible en raison de l'état d'urgence causé par la COVID-19 depuis deux mois.

Il raconte que normalement les gens se réunissent à la mosquée pour des prières suivies de sermons, puis de musique et d'un énorme repas partagé cuisiné par les mains de ceux qu’ils aiment.

Des hommes rompent le jeûne lors du mois du ramadan. Photo : iStock / kertu_ee

Chaque famille vivant à Saint-Jean qui assiste à la prière de l'Aïd apportera son plat maison, quelque chose avec sa propre touche personnelle pour que tout le monde puisse en profiter , dit-il.

C'est une autre chose qui ne sera pas possible cette année, car les 500 à 1500 personnes que ces célébrations peuvent attirer iraient à l'encontre des règles de la province contre les rassemblements de masse.

Dieu merci, les médias sociaux nous permettent de rester connectés. Abdul Rahimi, Association musulmane de Saint-Jean.

M. Rahimi explique qu'ils vont prier et célébrer chez eux avec leurs proches cette année. Mais cela peut maintenant inclure un peu plus de personnes que ce qui a été autorisé ces dernières semaines.

Des dattes et du thé pour rompre le jeûne du ramadan Photo : iStock

Vendredi, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé que la province passerait à la troisième phase de redressement, la phase jaune pâle , où les gens peuvent étendre leur bulle de proximité à plus de famille et d'amis.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, indiquait vendredi qu'elle recommande aux gens de continuer à se réunir à 10 personnes ou moins, et de continuer à limiter les contacts avec les personnes les plus vulnérables à la maladie respiratoire, comme les personnes âgées ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli.