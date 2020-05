Un ciné-parc temporaire dans le Vieux-Hull cet été

Les amateurs du septième art pourront se rendre en voiture sur le terrain de la Place des festivals — qui abritait le Cirque du Soleil en 2017 et en 2019 — pour voir des films sur grand écran. Notre site est presque fait pour ça , a souligné en entrevue le chef de la programmation et directeur de la Place des festivals chez Zibi, Claude Hamelin.

Une plateforme en ligne pour l’achat des billets et pour recueillir davantage d’informations sera dévoilée sous peu. La programmation sera aussi rendue publique prochainement.

Il s'agit d'une coréalisation de l’agence Orkestra, du projet immobilier Zibi, du Sentier culturel et de la Ville de Gatineau. On est à sélectionner les films en ce moment. Ça va probablement être un mélange de classiques québécois et de certaines nouveautés , a précisé le coprésident d’Orkestra, Alex Van Dieren. Un don sera remis à l'organisme de distribution alimentaire la Manne de l'Île lors de chaque représentation.

Toutes les étapes de l’opération, de la mise en place du site jusqu’au visionnement des films par les spectateurs, se feront avec un souci de respecter les mesures de santé publique en place , peut-on aussi lire dans un communiqué envoyé samedi par les instigateurs du projet.

Pour concrétiser le projet, il ne manque que l'obtention du permis d'exploitation de la Ville de Gatineau. La ministre de la Culture et des Communications du Québec a annoncé vendredi que les ciné-parcs pourront rouvrir dès le 29 mai.

Les ciné-parcs québécois sont une denrée rare. Seulement cinq sont en activité : Orford, Belle-Neige à Val-Morin, Saint-Hilaire, Saint-Eustache et Paradiso à Chandler.

L'année dernière, le ciné-parc Templeton, à Gatineau, avait fermé ses portes après 45 ans d'existence.