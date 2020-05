Feu à Alma : le conseiller municipal Jocelyn Fradette aide un père à sauver sa famille

Jocelyn Fradette était en route pour aller reconduire son fils au travail lorsqu’il a vu de la fumée dans le secteur de la rue Sacré-Coeur.

J’ai vu de la fumée, je me suis dit que j’allais aller voir. Tout de suite, j’ai appelé le 911 , raconte-t-il.

Le feu se propageait en arrière de la maison. Les résidents s’étaient réfugiés sur un balcon à l’avant.

Tout s'est passé en une fraction de seconde, raconte le père de la famille sinistrée, Martin Turgeon. Je me suis réveillé, la sortie était toute orange avec des flammes. J'ai réveillé tout le monde et j'ai sorti ma famille par le balcon et un homme m'a aidé à les descendre.

Je suis monté sur le garde, raconte Jocelyn Fradette. Je n’ai pas réfléchi une seconde. Ça s’est fait tout seul. J’ai aidé le papa. On s’est mis à deux et on a fait une sorte d’échelle et on a fait descendre la maman et les trois enfants.

La résidence incendiée Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Il y avait beaucoup de fumée, on ne voyait rien. C’était comme un réflexe de les aider. N’importe qui aurait fait ça. On a comme une poussée quand ça arrive. On ne réfléchit pas.

Personne n'a été blessé. Les pompiers et policiers sont arrivés rapidement à la suite de l’appel de Jocelyn Fradette. La résidence est une perte totale. Selon les premières constatations des autorités, le feu serait d’origine accidentelle.

Avec Flavie Villeneuve