Corps repêché à Alma : il pourrait s’agir d'un des motoneigistes français

« Tout indique qu'il s'agit d'un des motoneigistes qui n'avait pas été retrouvé cet hiver », affirme le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec.

Six motoneigistes d'un groupe de neuf avaient alors sombré dans le lac Saint-Jean pendant une expédition. Le drame a coûté la vie à six touristes français et un guide québécois.

Vendredi, les pompiers sont allés aux abords du lac Saint-Jean pour aider les policiers. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité formelle de la personne retrouvée.

Les recherches pour retrouver les deux motoneigistes toujours disparus avaient repris en avril dernier, mais avaient rapidement été interrompues en raison du temps froid.