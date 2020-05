Soirée occupée pour les pompiers d’Ottawa

Au 343, rue Gardner

Un appel a été fait au 911 peu avant 18 h pour signaler un incendie dans la cuisine d’une résidence située au 343, rue Gardner, dans le quartier Vanier. L'incendie a été déclaré sous contrôle à 18 h 22. Aucun blessé n'a été signalé pour le moment.

Dans l’édifice abritant le Coconut Lagoon

Les pompiers d’Ottawa ont été appelés pour maîtriser un incendie dans l'édifice abritant le Coconut Lagoon, un populaire restaurant de l'est de la ville, près de l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue McArthur, aux environs de 20 h. Selon le Service paramédic d'Ottawa, deux pompiers ont été légèrement blessés. Au moins un des deux a été transporté à l'hôpital. Plus de détails ici.

À l’intersection de la rue Rowatt et du chemin Britannia

Le Service des incendies d'Ottawa a reçu un appel du 911 à 4 h 11 d'un résident signalant un feu de broussailles à l'intersection de la rue Rowatt et du chemin Britannia, à l’ouest de la ville. Cette zone appartient à la Commission de la capitale nationale. Les pompiers ont dû utiliser des tronçonneuses pour se frayer un chemin à travers la zone boisée, mais l’incendie a été déclaré sous contrôle peu avant 5 h. Personne n’a été blessé.