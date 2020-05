Incendie à la scierie Plaster Rock de Twin Rivers vendredi soir

Un incendie dans une scierie de Plaster Rock a envoyé un large panache de fumée sur la communauté du nord-ouest du Nouveau-Brunswick vendredi.

Plusieurs internautes, dont André Durepos, ont publié d'impressionnantes vidéos de la fumée qui englobaient le secteur en soirée.

Un porte-parole de la compagnie de papier Twin Rivers a déclaré en soirée qu'il n'y avait eu aucun blessé lors de l'incendie, qui a été contenu dans des tas de copeaux et d'écorces.

La compagnie a entrepris une évaluation des causes et des dommages éventuels , a alors indiqué Paul Black dans un courriel électronique.

Twin Rivers travaille avec toutes les autorités réglementaires et remercie ses employés et les premiers intervenants de la communauté pour leurs efforts et leurs sacrifices personnels pour assurer la sécurité de tous.

C'est le deuxième incendie d'usine dans le nord-ouest de la province en moins de 24 heures.

Un incendie s'est déclaré jeudi dernier à l'usine de fabrication de SBC Cedar à Saint-André, juste au nord de Grand-Sault.

Les pompiers ont réussi à protéger l'usine, mais le brasier s'est propagé dans le bois entreposé dans la cour. Il brûlait encore vendredi matin, et les équipes de pompiers vont surveiller et contenir la situation en attendant qu'il s'éteigne de lui-même.

Plus tôt cette semaine, l’usine de transformation de fruits de mer Les Pêcheries de Chez-Nous de Val-Comeau, dans la Péninsule acadienne, a été complètement détruite dans un autre incendie.

L'événement a entraîné la perte de 333 emplois.

Heureusement, personne n’a été blessé lors de cet incident ou de celui de Saint-André.