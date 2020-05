Les hockeyeurs ont publié le communiqué suivant, vendredi soir :

Le conseil exécutif de l'Association des joueurs de la LNH a autorisé la poursuite des négociations avec la ligue sur une formule de retour au jeu à 24 équipes, pour déterminer le vainqueur de la Coupe Stanley en 2020.

Plusieurs détails restent à négocier, et une entente sur la formule serait soumise à l'accord des parties sur toutes les questions relatives à la reprise du jeu.

D'autres détails incluraient notamment des protocoles relatifs à la santé et à la sécurité.

Selon la proposition mise de l'avant par un comité mixte de la LNHLigue nationale de hockey et de l' AJLNHAssociation des joueurs de la Ligue nationale de hockey , les quatre meilleures équipes de chacune des deux associations s'affronteraient pour établir leur position au classement.

Ces équipes seraient les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les Capitals de Washington et les Flyers de Philadelphie, dans l'Est, et les Blues de Saint Louis, l'Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas, dans l'Ouest.

Les 16 autres – 8 par association – croiseraient le fer dans des séries trois de cinq pour compléter le portrait des clubs qualifiés pour les séries éliminatoires. Selon ce scénario, le Canadien ferait partie du groupe devant prendre part à une série trois de cinq.

Les Penguins de Pittsburgh, les Hurricanes de la Caroline, les Islanders de New York, les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Blue Jackets de Columbus et les Panthers de la Floride se joindraient au Tricolore.

Dans l'Ouest, les huit formations invitées seraient les Oilers d'Edmonton, les Predators de Nashville, les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary, les Jets de Winnipeg, le Wild du Minnesota, les Coyotes de l'Arizona et les Blackhawks de Chicago.

Ainsi, les Sénateurs d'Ottawa seraient la seule équipe canadienne exclue du tournoi éliminatoire.