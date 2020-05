Netflix va commencer à annuler les comptes inactifs

Le géant de la diffusion en continu a annoncé jeudi qu’il allait communiquer avec les personnes qui n’ont pas utilisé leur compte depuis plus d’un an, afin de leur demander si elles veulent annuler leur compte. Sans réponse, l’entreprise annulera elle-même le compte.

Vous savez ce sentiment que vous avez quand vous réalisez que vous êtes abonné à un service que vous n’avez pas utilisé depuis des lustres? À Netflix, la dernière chose que l’on souhaite, c’est que des gens paient pour quelque chose qu’ils n’utilisent pas , a affirmé l’entreprise dans une déclaration.

La décision plutôt inusitée démontre toute la confiance qu’a Netflix envers sa clientèle, selon le site web TechCrunch. Les comptes zombie s représenteraient quelques centaines de milliers de membres, soit moins de 1 % de tous les abonnements à Netflix, qui s’élevaient à 182 millions à la fin du mois de mars.

L’entreprise affirme qu’il sera plus facile pour ceux et celles dont le compte a été annulé de retourner vers la plateforme, puisque Netflix va garder pendant 10 mois les informations relatives au compte (profils, favoris, préférences, mode de paiement, etc.)