Deux garderies touchées par le dernier cas de COVID-19 déclaré au Nouveau-Brunswick

Le dernier cas de COVID-19 déclaré au Nouveau-Brunswick est un jeune enfant de la région de Campbellton. Il a fréquenté deux garderies, ces dernières semaines, à Campbellton et Balmoral. Au moins une vingtaine de personnes ont été en contact avec lui et se sont mises en quarantaine.

Il s'agit du premier cas signalé en deux semaines dans la province.

À ce moment-ci, je peux vous dire que l'équipe régionale travaille vraiment fort pour faire toutes les choses qu'on devrait faire pour protéger les gens qui ont été en contact avec le cas , a déclaré Jennifer Russell, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russel, a signalé qu'un cas de COVID-19 avait été dépisté dans la région de Campbellton, le jeudi 21 mai. Photo : Radio-Canada

Ces dernières semaines, l’enfant a fréquenté la garderie le Tourbillon de Soleil, à Balmoral, sa garderie habituelle, et la garderie les Bouts Choux à Campbellton. Celle-ci était restée ouverte pendant la crise pour servir les travailleurs essentiels.

La garderie le Tourbillon de Soleil est fermée jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L’enfant y avait accès, comme ses deux parents sont des travailleurs de la santé.

L'enfant est revenu fréquenter sa garderie habituelle à Balmoral cette semaine. Il y a passé une seule journée, soit mardi.

Il a commencé à avoir de la fièvre dans la nuit de mardi à mercredi.

Ses parents ont immédiatement entrepris des démarches pour faire tester leur enfant.

Le verdict est tombé : il a été déclaré positif à la COVID-19.

Ce nouveau cas a été annoncé par le gouvernement le jeudi 21 mai.

Depuis, la garderie le Tourbillon de Soleil est fermée jusqu'à nouvel ordre. Selon la propriétaire, cinq employées, dont elle, quatorze enfants ainsi que leurs parents doivent rester en isolement pour les deux prochaines semaines.

Cécile Castonguay est propriétaire de la garderie les Bouts Choux. Une garderie que l’enfant a fréquentée ces derniers mois. Elle explique avoir reçu diverses consignes du gouvernement depuis cette annonce.

Cécile Castonguay, propriétaire de la garderie les Bouts Choux, explique avoir reçu diverses consignes du gouvernement depuis cette annonce. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Hier, la Santé publique m'a appelée pour me dire qu'il y avait un cas de contamination qui était ici jusqu'au 15 de mai, et de ne pas m'inquiéter, parce que l'enfant n'était pas contagieux , raconte Cécile Castonguay.

Elle ajoute que le gouvernement a ensuite changé son discours.

Radio-Canada a appris de Mme Castonguay samedi que tous les enfants et tous les employés de la garderie ont été testés et tous les résultats se sont avérés négatifs à la COVID-19.

La propriétaire est surprise par une telle éclosion de COVID-19. Elle estime que toutes les précautions ont été prises dans son établissement.

J'ai toujours pris la température des enfants. Je n’ai jamais vu de symptômes anormaux. La vie suivait son cours normalement et on était très à l'affût de tous les petits symptômes qui aurait pu avoir, mais on n’a rien vu , résume-t-elle.

L’enfant va déjà mieux, selon sa famille.

Radio-Canada a contacté les parents de l’enfant, mais ils ont préféré ne pas accorder d'entrevue pour le moment.

Ils assurent qu'ils ont suivi toutes les règles à la lettre et ne comprennent pas comment leur enfant a pu être infecté par la COVID-19.

Avec les informations de Serge Bouchard