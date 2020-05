Résidences pour aînés : le recours accru aux agences de placement dénoncé

Un syndicat monte au créneau pour dénoncer le recours de plus en plus fréquent aux agences de placement de personnel dans les résidences pour aînés du groupe Chartwell. Il affirme que cette pratique nuit à la qualité des services offerts aux résidents et met en lumière les faibles salaires versés aux employés de l’entreprise.

Paul-André Caron est conseiller syndical pour le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ). Il représente les travailleurs d’une douzaine de résidences pour aînés dans la grande région de Québec, dont certaines appartiennent au groupe Chartwell, un des plus gros joueurs de l’industrie.

Selon lui, le recours aux agences privées de placement y est plus répandu qu’ailleurs, une situation qu’il attribue aux conditions de travail offertes par Chartwell.

C'est sûr que pour moi, il y a une relation entre les faibles salaires et le recours aux agences parce qu'il y a des établissements où les salaires sont beaucoup plus [élevés] et où on a beaucoup moins recours aux agences que dans les établissements de Chartwell , indique M. Caron en entrevue à Radio-Canada.

Il mentionne que plusieurs catégories de travailleurs, dont les préposés aux bénéficiaires, les responsables de l’entretien ménager et les employés des salles à manger gagnent un salaire à peine plus élevé que le salaire minimum.

Postes vacants

Ces conditions nuiraient grandement au recrutement de personnel dans les résidences du groupe Chartwell. À titre d’exemple, Paul-André Caron rapporte que 14 des 24 postes de préposés aux bénéficiaires au Domaine de Bordeaux étaient récemment vacants.

La pénurie de personnel oblige l’employeur à recourir régulièrement à des travailleurs d’agences externes afin de pourvoir les postes manquants. Dans la semaine qui a précédé l’éclosion de COVID-19 au Manoir et Cours de l’Atrium, certains quarts de travail étaient entièrement assurés par des employés d’agences, rapporte M. Caron.

Paul-André Caron, conseiller syndical pour le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) Photo : Radio-Canada

Le groupe Chartwell a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada. Il nous a toutefois fait parvenir une déclaration écrite de sa vice-présidente à la santé et aux relations gouvernementales, Lucie Labbé.

Cette dernière reconnaît que l’entreprise doit recourir à des agences. Elle rejette toutefois tout lien avec les conditions de travail offertes par Chartwell.

Il n’y a pas lieu d’établir de corrélation entre le recours aux agences privées de placement en soins infirmiers et les conditions salariales offertes à nos employés, puisque ces mêmes agences sont également utilisées dans le secteur public où, comme on le sait, les salaires sont plus élevés , fait remarquer Mme Labbé.

Combinaison de facteurs

Elle soutient que le recours aux agences découle d’une combinaison de plusieurs facteurs, dont la rareté de main-d’oeuvre et le faible taux de chômage. La vice-présidente précise que ces deux phénomènes sont particulièrement marqués dans la région de la Capitale-Nationale.

De plus, les défis posés par l’embauche de personnel sont grands en cette période exceptionnelle de pandémie, et les agences nous viennent en aide à des moments et dans des contextes où la rareté de main d’œuvre se fait particulièrement ressentir , souligne Lucie Labbé.

Certains quarts de travail au Manoir et Cours de l'Atrium sont entièrement assurés par des employés d’agences, rapporte le syndicat qui représente les travailleurs réguliers. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Selon Paul-André Caron, la présence d’employés d’agences crée de la grogne parmi ses membres, qui sont payés beaucoup moins cher que leurs collègues pour effectuer les mêmes tâches.

Radio-Canada a obtenu des factures produites par différentes agences de placement pour des services offerts dans une résidence Chartwell de Québec en 2019. L’une d’elles, DR-Solutions, a demandé 48 $ l’heure pour les services d’une infirmière auxiliaire, et 72 $ pour les heures effectuées à taux et demi.

Pour les services d’un préposé aux bénéficiaires travaillant pour cette même agence, Chartwell a déboursé un salaire de 37 $ l’heure, sans compter les taxes.

D’autres agences facturent des coûts semblables : Les Services Santé demande 35 $ l’heure pour un préposé aux bénéficiaires, tandis que Services Epajus réclame 44 $ l’heure pour les services d’une infirmière auxiliaire. Pour le travail d’une infirmière de Harfang Santé inc., Chartwell a versé 59,75 $ l’heure.

Les employés de Chartwell reçoivent quant à eux un salaire variant entre 13 $ et 15 $ l'heure pour les préposés aux bénéficiaires, les employés d’entretien et ceux des services alimentaires.

Surcharge de travail

L'écart entre les salaires n’est pas l’unique enjeu qui préoccupe Paul-André Caron. Il allègue que le recours aux agences se traduit par une charge de travail plus élevée pour ses membres.

Au niveau des soins, chaque résident a des particularités. Si un employé d’agence arrive pour une journée, il ne connaît pas nécessairement l'établissement ni les gens avec qui il travaille. Ça crée une surcharge pour [les employés réguliers] qui sont obligés de pallier ces problématiques-là et de superviser les gens d'agences , explique le conseiller syndical.

Pour les services d'un préposé aux bénéficiaires et d'une infirmière auxiliaire, l'agence DR-Solutions a facturé des taux horaires respectifs de 37 $ et 48 $. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

La qualité des services offerts aux usagers s’en trouve forcément affectée, poursuit M. Caron. Il déplore que des résidents soient parfois lavés, changés et amenés à la toilette par des employés qu’ils voient pour la première fois.

Au niveau de la dignité pour les personnes résidentes, c'est très problématique. Paul-André Caron, conseiller syndical, SQEES-FTQ

Il s’inquiète également des risques de propagation de la COVID-19 liés aux déplacements des employés d’agences d’une résidence à l’autre.

Négociations

Les employés de quatre résidences Chartwell à Québec négocient actuellement le renouvellement de leur convention collective. Après avoir mis les moyens de pression sur la glace en raison de la pandémie, leur syndicat souhaite reprendre les discussions avec l’employeur. Il demande à ce que chaque employé puisse toucher un salaire d’au moins 15 $ l’heure.

Ça va aider nos travailleurs à mettre du pain sur la table, mais ça va aussi, peut-être, aider [l’employeur] à aller chercher des gens puis à combler [ses] postes pour s'assurer que le travail soit fait avec des personnes régulières , précise Paul-André Caron.

Des résidents du Domaine de Bordeaux ont d’ailleurs lancé une pétition pour appuyer les travailleurs de Chartwell dans leurs revendications salariales. Soixante-sept usagers l’ont signée.