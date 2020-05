Un répit-poussette pour permettre aux parents de souffler un peu

C'est la pandémie qui a poussé l'organisme à se renouveler et à offrir ce nouveau service depuis une semaine.

En temps de pandémie, le répit-poussette est devenu une alternative intéressante pour la Maison des familles, dont les activités ont été complètement chamboulées. Le parent et la marcheuse se donnent rendez-vous dehors pour effectuer l'échange. L'employée qui prend la poussette la désinfecte d'abord.

Le moins de contact possible avec le bébé. Le bébé n'est pas à l'intérieur, il est dehors en plus. Il prend l'air. C'est gagnant des deux côtés, je pense.

Les parents ne laissent pas leur enfant à n'importe qui. Quand elle n'est pas derrière une poussette, l'éducatrice spécialisée Isabelle Dubé vient en aide aux parents qui se tournent vers la Maison des familles pour différents services.

Selon elle, il ne faut pas se sentir coupable de s'accorder un moment sans son bébé, que ce soit pour aller faire des courses, un rendez-vous ou juste prendre du temps pour soi .

Annick Landry a été l'une des premières à bénéficier du répit-poussette. Même si elle est en congé de maternité après la naissance de Ian, son bébé de presque huit mois, elle est loin de se sentir reposée depuis deux mois.

Le confinement a transformé son quotidien. Complètement tomber à la maison comme ça pendant huit semaines... Mon chum faisait du télétravail. J'ai un ado de 13 ans aussi. On est dans un cinq et demi , énumère-t-elle.

Les moments de repos ou de socialisation d'Annick ont presque tous disparu.

Avant que tout ça commence, on était pas mal actifs. On allait à la Maison des familles, on se promenait, j'avais des cours, toutes sortes de choses.

Annick Landry