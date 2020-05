Le marché immobilier reprend de la vigueur à Québec

Le marché favorise les vendeurs de résidences unifamiliales, puisqu’il y en a moins qu’à l’habitude de disponibles. Les vendeurs ont hésité à mettre leurs résidences en vente, pendant l'interruption des activités immobilières.

Lucile Noguez cherchait une maison pour le mois de juillet. Elle a eu à faire face à bien des défis en raison de la pause des activités du marché résidentiel.

Je me suis retrouvée à la pire période. Il y avait peu de nouvelles maisons et ce qui restait, ce n'était pas forcément à mon goût. J'ai trouvé qu'il avait des maisons qui se vendaient vraiment très cher , raconte-t-elle.

Angoisse et minutie

Les dernières semaines ont été tout aussi angoissantes pour les vendeurs, comme Stéphane Lefebvre.

Avec le confinement et l'arrêt des visites, effectivement, ça a apporté un stress supplémentaire. On était contents quand ils ont dit qu'ils pouvaient relancer les visites , affirme-t-il.

Comme d'autres acheteurs, Lucile Noguez a profité de la reprise des visites le 11 mai dernier. Elles sont encadrées par des mesures sanitaires obligatoires.

Le courtier immobilier Michel Hardy désinfecte une maison après une visite. Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

Je fais entrer monsieur ou madame. On va faire une visite ensemble et je suis le seul qui va ouvrir les portes. Par la suite, la dame sort et je vais entrer avec son conjoint. Une fois la visite finie, je refais le tour de la propriété pour nettoyer tous les endroits où je suis passé. Les acheteurs se lavent les mains à la fin , explique l’agent immobilier Michel Hardy.

L'industrie du courtage respire aussi un peu mieux. Il faut tout de même dire que la région de Québec s’en est mieux tirée que bien d’autres régions, malgré le recul historique d’avril.

L'agglomération de Québec enregistre une baisse moins forte que la moyenne provinciale. Il faut relativiser. C'est une baisse de moins de 55 % explique le directeur de l’analyse du marché de l’Association professionnelle des courtiers, Charles Brant.

Les ventes en forte hausse à Québec

Depuis le début de mois de mai, les ventes augmentent rapidement. On est à la moitié du nombre de transactions qui avaient eu lieu l'an passé avec encore 14 jours devant nous pour le mois de mai, donc on risque d'arriver pas mal au même nombre de transactions qu'il y a eu l'année passée , estime le courtier Michel Hardy.

Le marché de la copropriété, qui a longtemps favorisé les acheteurs, tend pour sa part à s’équilibrer. La suroffre qui prévalait au cours des dernières années dans la copropriété est en train de se résorber parce qu'il y a un bon engouement pour la copropriété , analyse Charles Brant.

En avril, le prix moyen des résidences unifamiliales s'est replié de 2 % alors que celui des copropriétés a baissé de 4 %.

Avec les informations de Nicole Germain