Des activités virtuelles pour le Centre national de musique

Le Centre national de musique (CNM) de Calgary se veut prudent et retarde l'ouverture de ses portes. Le centre considère qu’il est encore trop tôt pour offrir une expérience sécuritaire et optimale pour ses visiteurs ainsi que pour ses employés et bénévoles. Il propose toutefois plusieurs produits numériques accessibles en tout temps et gratuits.

Pour l’instant, l’ouverture du Studio Bell n’a pas de date officielle. Fermé depuis la mi-mars 2020, l'équipe a mis une stratégie en place pour évaluer les différentes possibilités qui lui permettrait de respecter les multiples directives établies par Services de santé Alberta dont la distanciation physique de deux mètres et la limite des rassemblements à 15 personnes ou moins.

Il y a trois étapes sur lesquelles nous travaillons. Il y a notre stratégie numérique, où l'on partage sur notre site des vidéos, des concerts, et des entrevues , explique Andrew Mosker, le président-directeur général du CNM.

On veut se servir de notre édifice comme un lieu où on peut faire des enregistrements en toute sécurité. On a déjà commencé. Il y a toute la question de la réouverture au public. C'est tellement complexe pour un grand édifice comme le nôtre, il y a énormément de détails et de frais rattachés à ce qu'il sera possible de faire. Nous ne voulons prendre aucun risque et nous ne sommes pas prêts pour l'instant. Il y a aussi toute la question du "après" COVID-19. On veut être là et on veut être l'endroit qui va rassembler et soutenir la communauté avec notre centre et par la musique , ajoute-t-il.

Le CNM a voulu miser, pour commencer, sur le numérique afin d’offrir une expérience enrichissante dans le confort et la sécurité de son foyer. Dans cette optique, le Centre a lancé la série de 16 semaines NMC Learning at Home, des capsules amusantes et novatrices, qui s'inspirent des programmes éducatifs offerts normalement sur place.

Andrew Mosker, président-directeur général du Centre national de musique est très heureux de promouvoir la langue française et souhaite bientôt pourvoir partager des vidéos en français. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le CNM partage également plusieurs vidéos d’entrevues et de concerts, des articles sur l’histoire de la musique au Canada, des collections d’instruments de musique et des souvenirs historiques, le tout présenté dans leur nouveau magazine en ligne, Amplify.

D'autres projets sont en cours notamment une célébration pour la fête du Canada.

L'équipe du CNM est très heureuse d'avoir créé son programme éducatif en ligne et surtout de continuer à promouvoir la musique canadienne à travers le pays. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Tout au long de la crise de la COVID-19, nous avons vu comment la musique a joué un rôle si important en apportant bonheur, réconfort et guérison à tant de personnes et nous sommes impatients de continuer les services du CNM, confie le président-directeur général.

L’équipe continue d’évaluer divers scénarios pour une future réouverture. Le Centre promet des mises à jour de son site, avec de nouveaux produits numériques.

Nous gardons espoir que nous réussirons ensemble à passer ce moment difficile et nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau au Studio Bell, domicile du Centre national de musique. Andrew Mosker, président-directeur général du CNM

Le CNM, qui est un organisme à but non lucratif et non gouvernemental, a besoin plus que jamais du soutien du public.

Pour plus d'informations, pour avoir accès aux activités en ligne, et pour appuyer le Centre, visitez : www.studiobell.ca.