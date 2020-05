La reprise industrielle freinée par un contexte économique difficile

Spécialisée dans la conception et la fabrication de structure métallique pour l’industrie de la construction, l’usine Canam à Saint-Gédéon en Beauce assure notamment que tout est en place pour la reprise de ses activités.

On est en mesure de rentrer 100 % de nos employés avec plus d'une cinquantaine de mesures de prévention à la COVID-19 , se réjouit le directeur de l’usine, André Clermont.

Après une fermeture complète vers la fin du mois de mars, l’usine a repris ses activités de semaine en semaine, selon les indications du gouvernement du Québec.

Cette reprise graduelle a permis à l’usine de se familiariser avec les mesures sanitaires exigées par la santé publique.

On écrit l'histoire présentement. Je suis le quatrième directeur général. Même si j'appelle les trois autres d’avant et que je leur demande comment ils ont agi à la dernière pandémie, personne ne peut me répondre.

André Clermont, directeur général de l’usine Canam de Saint-Gédéon