Le défi de transmettre la culture francophone en isolement

Agathe Breton-Plouffe, agente de liaison communautaire de l’Association, sort sa guitare et chante des comptines pour enfants.

Marielle Pellerin, membre de la communauté francophone de Red Lake, salue le travail que fait Agathe .

Souvent les parents de nos enfants francophones à Red Lake sont unilingues anglophones, si cette initiative n’existe pas, ils peuvent perdre leur français , croit-elle.

Alors là, ça leur donne une chance de chanter, de lire et participer aux activités en français, ce qui est extrêmement important dans une période comme celle-ci.

L'école primaire francophone de Red Lake accueille une trentaine d’élèves. Photo : Agathe Breton Plouffe

La plupart des chansons ou des lectures proposées sur la page Facebook de l’Association s’adressent surtout aux jeunes de moins de 6 ans. On veut les initier à apprendre la langue, pratiquer la langue et vivre en français le plus tôt possible , relate Agathe Breton-Plouffe.

Michèle Alderton, qui a participé à la création de l'Association, raconte que ses petits-enfants, agés de 2 et 4 ans, ont adopté les ritournelles d’Agathe dans leur routine quotidienne. Quand il la voit sur vidéo, ils deviennent vraiment excités. Ils chantent avec elle. Ça m’impressionne beaucoup .