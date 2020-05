Revitaliser la langue crie, la mission d’un jeune Autochtone

Florence Paynter a été envoyée dans un pensionnat autochtone plus jeune, mais elle a persisté à conserver sa langue. Ce jour-là, elle rencontrait des élèves de l’école secondaire de Cameron Adams, à Gimli, dans le cadre d’un programme d’enrichissement à la culture autochtone.

J’ai pensé : wow, elle parle ojibwé, c’est tellement cool! , raconte Cameron Adams, inspiré et déterminé à apprendre lui aussi le cri.

Face au peu de cours et de ressources disponibles et à la grande variété des dialectes, maîtriser la langue de ses ancêtres n’a pas été facile pour Cameron Adams.

Il a commencé à se familiariser avec du vocabulaire de base sur des groupes Facebook. Il a ensuite suivi un cours de cri à l’Université de Winnipeg, dans le cadre de son programme en éducation et en études autochtones.

Mais même dans un contexte universitaire, le cri est moins accessible que d'autres langues autochtones, comme l'Ojibwé, car il est surtout pratiqué dans le nord de la province, explique Cameron Adams.

Face à cela, depuis 2 ans, Cameron Adams travaille à l’élaboration d’une application de cri afin de faciliter son apprentissage. Elle fonctionnera comme un dictionnaire, sera gratuite et non reliée à Internet, pour la rendre accessible à tous.

Mes ancêtres ont appris leur langue de leurs parents, mais nous, on doit aller à l'université et payer de l’argent pour cela.

Moi j’ai pu suivre un cours, mais je veux donner l'occasion à tous les élèves du Manitoba et du Canada d'apprendre cette langue des Premières Nations. Nos langues sont précieuses , ajoute celui qui se considère à la fois Autochtone et Canadien français.

Cameron Adams indique avoir reçu un soutien financier d’environ 18 000 $ de l'Université de Winnipeg pour son projet de dictionnaire numérique, qui verra bientôt le jour.

Entre-temps, il poursuit son apprentissage de la langue autochtone et organise des sessions Zoom d’introduction à la langue, qui sont ouvertes à tous.

J’aimerais inciter les autres membres de la communauté à apprendre les bases. Quand j’ai commencé le cri à l’université, je ne savais pas comment dire ces phrases.

Je veux être la personne qu’un élève viendra voir pour demander : “hey, comment dit-on de l’eau en cri?”, et je lui répondrais : “c’est nipiy”.

Cameron Adams craint que les langues autochtones disparaissent avec leurs derniers locuteurs, si les nouvelles générations n'essaient pas de l'apprendre.

Au Manitoba, l’âge moyen des personnes qui parlent le cri est d'environ 60 ans, indique le jeune homme.

Si dans 10 ou 20 ans on n’a plus d’aînés, qui va être la prochaine génération d’enseignants et de professeurs qui vont protéger notre langue?

Cameron Adams, étudiant à l'Université de Winnipeg