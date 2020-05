Sécurité accrue pour les piétons à l’intersection des rues King Ouest et Belvédère

La sécurité sera accrue pour les piétons à l'intersection des rues King Ouest et Belvédère, la plus utilisée par les piétons sur le réseau routier sherbrookois. La Ville de Sherbrooke mettra en place une traverse totalement protégée pour les piétons à cet endroit.

Cela signifie donc que les piétons pourront traverser en diagonale, comme c’est le cas à l’intersection des rues King Ouest et Jacques-Cartier. C’est un tout protégé. Ça va satisfaire les gens qui fréquentent à cet endroit-là , s’est réjouie Danielle Berthold, conseillère municipale du district de Desranleau et présidente du comité de sécurité publique de la Ville de Sherbrooke.

La conseillère du district du Carrefour, Évelyne Beaudin, a pour sa part soulevé le fait que traverser en diagonale n’était pas admis sur le territoire de la Ville. En théorie ça ne l’est pas, mais il y a quelques endroits sur le territoire où c’est toléré , a répliqué Mme Berthold.

L'intersection des rues King Ouest et Belvédère voit passer chaque jour plus de 40 000 véhicules et environ 400 piétons l'empruntent chaque heure quotidiennement.

Plus sécuritaire

La durée sera par ailleurs assez longue pour traverser en diagonale, assure Danielle Berthold. De plus, le virage à gauche sera 100 % protégé sur la rue Belvédère. Les virages non protégés à gauche, pour moi, ça ne devrait pas exister. Et c’est ce qu’on retrouvait au coin King et Belvédère , a lancé Évelyne Beaudin.

Ça nous était demandé depuis de nombreuses années. Chantal L’Espérance, conseillère municipale du district du Lac-des-Nations et présidente de l'arrondissement de Jacques-Cartier

C’est une intersection qui méritait cette attention-là , dit pour sa part Chantal L’Espérance, conseillère municipale du district du Lac-des-Nations et présidente de l'arrondissement de Jacques-Cartier. Dorénavant ça sera beaucoup plus sécuritaire.

Le conseiller Vincent Boutin croit également que la Ville fait un pas dans la bonne direction. Si on veut exercer des changements, il faut être prêt à sacrifier du temps aux automobilistes pour donner plus de place aux cyclistes et aux piétons et c’est ce qu’on vient de faire à cette intersection , souligne-t-il.

À cette intersection, deux traversées avec signal sonore seront également mises en place pour accommoder les personnes atteintes de déficience visuelle.