Aide financière pour les parents yukonnais

Chaque élève inscrit de la maternelle à la 12e année pourra faire l'objet d'un paiement unique de 250 $.

L’argent vise à compenser les coûts supplémentaires que pourraient avoir subits les familles et une compensation aux difficultés rencontrées.

Nous reconnaissons que le soutien de l’éducation de vos enfants à la maison est extrêmement difficile en plus des défis physiques et mentaux qu’engendrent la pandémie et les défis du chamboulement de la routine [familiale].

Sandy Silver, premier ministre du Yukon