Lancement d’un comité pour lutter contre la traite de personnes en Alberta

Le gouvernement albertain met sur pieds un comité pour trouver les meilleurs moyens de lutter contre le trafic d’êtres humains. La vedette de country Paul Brandt, qui a fait de cette cause un cheval de bataille personnel ces dernières années, en sera le président.

Le comité aura pour mission de faire des recommandations au gouvernement albertain sur « comment devenir un véritable leader national dans la lutte contre l’esclavage moderne », explique le premier ministre, Jason Kenney.

Paul Brandt, le chanteur originaire de Calgary, s’implique dans la cause depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux. Il a fondé l’organisme Not in My City (Pas dans ma ville) en 2017 pour sensibiliser le public à ce sujet.

D'après lui, c'est au cours de son travail avec divers acteurs communautaires de ce milieu qu'il a rencontré plusieurs victimes albertaines, dont une fillette qui avait à peine 7 ans lorsqu'elle a été trafiquée.

Les besoins sont grands, les enjeux sont sérieux, mais il y a de l’espoir, si on agit maintenant. Paul Brandt, vedette de country

Le premier ministre a justifié le choix de Paul Brandt à la tête du comité en expliquant que cela procurerait plus de visibilité à la cause du trafic humain en Alberta.

Les six autres membres du groupe de travail sont :

Dale McFee, chef du Service de police d’Edmonton

Heather Forsyth, ancienne ministre des Services à l’enfance de l’Alberta. Elle a contribué à modifier la loi sur la protection de l’enfance en 1997, pour mieux protéger les victimes mineures de la traite de personnes.

Jan Fox, directrice de l'organisme communautaire REACH Edmonton, qui a pour mission de rendre la capitale plus sécuritaire.

Douglas Reti, ancien directeur général des Relations avec les communautés autochtones de la Gendarmerie royale du Canada. Il travaille aujourd’hui pour la compagnie Backwoods Energy.

Patricia Vargas, directrice des Services sociaux catholiques. Elle a participé à l’élaboration d’un protocole pour aider les survivants de trafic humain à trouver un refuge.

Tyler White, directeur des Services de Santé Siksika. Il a entre autres oeuvré au sein du consortium mis en place pour faire respecter le principe de Jordan en Alberta.

« Je pense que c’est un bon groupe, stratégique, avec des expériences diverses, qui va nous faire avancer », estime Kate Quinn la directrice du Centre pour mettre fin à toutes les exploitations sexuelles (CEASE).

Même son de cloche chez ACT, la Coalition d’action contre le trafic d’êtres humains en Alberta.

Les attentes du milieu communautaire

Kate Quinn croit que la priorité du comité devrait être d’organiser un système pour offrir un refuge sécuritaire immédiat aux personnes trafiquées.

Elle raconte qu’au début du mois de mars, CEASE a été appelé à la rescousse pour loger trois jeunes femmes qui se sont présentées dans une station de police, cherchant à fuir une situation d’exploitation sexuelle. L’organisation a été capable de « travailler rapidement » et d’obtenir la coopération de gérants d’hôtel pour trouver une solution, mais ce n’est pas toujours le cas.

« J’ai déjà passé plus d’une heure à appeler des refuges pour essayer de trouver un lit quand les forces de l’ordre nous ont appelés, dit-elle. J’espère que ce groupe de travail va créer des mécanismes plus directs et accordera un budget pour ces ressources afin de fournir cette sécurité immédiate ».

Elle aimerait aussi que des ressources soient investies pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène et la façon dont il se manifeste en Alberta.

« Nous avons besoin de confronter de dures réalités et de poser des questions difficiles [...] : quelles sont les causes du trafic d’humains? Qu’est-ce qui conduit les jeunes hommes et les jeunes femmes à devenir des trafiquants? [...] Quels systèmes conduisent les trafiquants internationaux à voir l’Alberta comme un endroit accueillant pour ce type d’affaires? », dit-elle.

Définition juridique restreinte

ACT et CEASE aimeraient également voir plus de sensibilisation et d’éducation au sujet de la traite de personnes en Alberta.

Les deux organismes soulignent qu’il est difficile de saisir l’ampleur du phénomène, entre autres parce que la définition juridique du trafic d’êtres humains est assez restreinte, et parce que les victimes ont souvent trop peur de leurs agresseurs pour parler.

L’an dernier, les forces de l’ordre ont appelé CEASE à la rescousse dans huit cas d’exploitation sexuelle qui leur ont été rapportés. ACT traite des dizaines de plaintes concernant l’exploitation sexuelle ou l’exploitation liée au travail chaque année.

Le Parti conservateur uni s’est engagé à mettre en oeuvre un plan de lutte contre le trafic d’êtres humains dans sa plateforme électorale.

L'adoption d'une loi pour faciliter les interventions policières et mieux protéger les survivants était un des engagements pris en ce sens.

Le groupe de travail en est un autre. Il se rencontrera une première fois mercredi.