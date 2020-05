La démocratie municipale bousculée par la COVID-19

À la mi-mars, un premier arrêté ministériel permettait la tenue des séances municipales à huis clos.

Puis un autre arrêté a permis que les consultations publiques, notamment sur les modifications aux règlements de zonage, se déroulent par écrit.

Publié à la fin avril, un nouvel arrêté ministériel ordonne aux municipalités de rendre leurs débats publics. Elles ont le choix des moyens pour le faire : transcriptions intégrales, enregistrement sur une tablette ou sur un téléphone, diffusion sur une plateforme numérique ou sur les réseaux sociaux.

On trouve donc de tout. Ou rien du tout.

Certains villages de la Gaspésie n’ont ni site Internet, ni page Facebook.

De petites municipalités de la Matanie, par exemple, ont opté pour l’enregistrement audio avec des variations qui ajoutent ou enlèvent à l'intérêt de l'écoute.

Ainsi, l’ordre du jour est parfois disponible. Parfois pas. Des gens sont sur place, d’autres sont au téléphone. Des enregistrements durent une heure. D'autres durent 10 minutes et ressemblent à la lecture d'un procès-verbal.

C'est sans compter qu’il faut parfois attendre quelques jours pour y avoir droit.

Le nombre de citoyens pouvant assister au conseil municipal de Rimouski a été réduit. Deux conseillers y ont participé par visioconférence, le lundi 16 mars. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

La diffusion de certaines visioconférences est tout aussi problématique que la qualité sonore de certains enregistrements.

Chaque municipalité diffuse selon les technologies qu’elle a adoptées ou qu’elle maîtrise. C’est au citoyen de les retrouver.

Les enregistrements des séances du conseil sont disponibles, au choix, sur le site Internet de la municipalité ou sur une chaîne YouTube. À l'occasion, on les trouve sur le site de la télévision communautaire ou sur la page Facebook de la municipalité. Parfois, sur la page personnelle du maire.

Des entités autonomes

Interrogé sur ce manque d’uniformité, le maire de Gaspé et premier vice-président de l’Union des municipalités du Québec ( UMQUnion des municipalités du Québec ), Daniel Côté, rappelle que les municipalités sont des administrations autonomes qui disposent chacune de leurs règles de régie interne.

Ce sont des mesures, dit-il, qui sont adaptées à la taille et aux besoins des municipalités. L’aptitude à manipuler les nouvelles technologies est un avantage ou un obstacle, souligne M. Côté.

À Gaspé, le passage à un conseil sans papier avait exigé quelques ajustements. L’utilisation de la plateforme de visioconférence a été une autre étape. J’imagine que dans certaines municipalités où les élus sont plus âgés, la population plus vieillissante, l’accès aux technologies est moins facile que pour les jeunes, donc ça complexifie le tout.

Il n’y a donc pas d’uniformité et il n’y en aura pas non plus, estime le premier vice-président de l’ UMQUnion des municipalités du Québec .

Des questions par écrit

À Gaspé, la séance du conseil est enregistrée sur la plateforme Zoom pour ensuite être diffusée sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la Municipalité. Il n’est pas possible de se connecter en direct à la rencontre.

Depuis la fin du mois de mars, il est donc impossible pour un citoyen de poser une question aux élus.

C'est vrai, mais je n’ai jamais été autant disponible pour répondre aux questions des citoyens . Le maire Côté répond en effet au minimum trois fois par semaine aux questions de ses commettants par des interventions diffusées sur Facebook.

Toutefois, ces questions ne sont pas spécifiques à l’administration municipale comme c'est le cas lors d’une séance du conseil.

Extrait de l'ordre du jour d'une réunion d'un conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Facebook : Maire Denis Losier

La Ville y a réfléchi. Elle publiera l’ordre du jour de la réunion chaque vendredi qui précède la séance sur son site web et sur Facebook. Les gens pourront envoyer leurs questions par écrit. Une période de questions sera réintroduite durant la rencontre des élus.

Cette formule est de plus en plus retenue par d’autres municipalités.

On évolue au fur et à mesure. C’est une situation exceptionnelle. Au début, on pensait en avoir pour un mois ou deux, mais là, on se rend compte que ça fait deux mois et que c’est loin d’être terminé. Daniel Côté, maire de Gaspé

C’est une première phase , commente Daniel Côté qui n’exclut pas de tenir les réunions en direct sur une plateforme de visioconférence selon l’évolution de la pandémie et des mesures mises en place pour la combattre.

Le maire a néanmoins des réserves. Ce n’est pas tout le monde qui a accès aux technologies non plus, on viendrait brimer certaines personnes dans leurs droits. Certaines personnes ne veulent pas être filmées , souligne-t-il.

Les élus sont aussi conviés à un tout nouvel apprentissage. Quand on est physiquement sur place, ce n’est pas pire, mais quand on est sur une plateforme technologique, il suffit que quelqu’un ait son micro ouvert et ça vient déranger tout le monde.

À Gaspé, il est rare, ajoute le maire, qu’une foule assiste aux réunions des élus.

Avec ou sans citoyen dans la salle, une séance municipale doit être publique, rappelle Michaël Nguyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Il y a plein de plateformes possibles, efficaces. C’est hyper facile de faire ça en direct plutôt qu’en différé , fait-il valoir.

L’exemple de Carleton-sur-Mer lui donne raison. La séance d’avril a été enregistrée et diffusée en différé sur le site de la Ville. Les élus ont plongé et opté pour la diffusion en direct en mai.

À la grande satisfaction du maire, Mathieu Lapointe, 19 personnes se sont branchées. Des habitués oui, mais pas seulement.

Pour le principal intéressé, il s’agit d’une expérience réussie qui va sans doute amener des changements dans la manière de communiquer avec ses concitoyens quand le déconfinement sera chose du passé. On a toujours comme objectif de trouver des moyens pour informer les gens de la vie démocratique municipale, de ce qu’on fait, des décisions qu’on prend et ce que je constate, c’est que cela nous a permis de joindre différentes personnes et on va continuer dans cette voie pour le temps du confinement et ça nous amène des réflexions pour la suite des choses, on va peut-être mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire suite à celle belle expérience.

La place des journalistes

Cette formule apporte une solution au problème d’accès à l’information pour les journalistes dont la place n’est pas toujours bien définie dans les modèles de séances virtuelles.

À Rimouski, le maire Marc Parent demeure disponible après les rencontres au téléphone ou en visioconférence.

Gaspé songe à introduire une rencontre des journalistes au lendemain de la réunion des élus. Le maire se dit prêt à s’adapter aux demandes : Si on nous dit que c’est mieux le lundi soir, ce sera le lundi soir.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté Photo : Radio-Canada

Michaël Nguyen rappelle qu’en temps de crise, le public a besoin d’être bien informé. Pour respecter les règles, dit-il, il a besoin de faire confiance aux élus .

Et si le virtuel a des limites, il y a moyen, croit-il, de bien faire les choses tout en respectant les consignes de la santé publique. Chaque jour à 13 h, il y a les conférences de presse du premier ministre, du gouvernement du Québec, et les journalistes sont présents dans la salle en respectant évidemment toutes les consignes sanitaires. (...) Ça se fait au niveau provincial, pourquoi ça ne se ferait pas au niveau municipal , questionne le président de la Fédération professionnelle des journalistes.

Interrogé sur une éventuelle fin du huis clos dans les assemblées municipales, le Cabinet de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, nous a indiqué qu’il s’agissait d’une question administrative et a transféré notre demande au ministère.

La demande est restée sans réponse.