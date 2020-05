Jocelyn Thibault du Phoenix est le directeur général de l'année dans la LHJMQ

Le Phoenix de Sherbrooke a connu une saison de rêve cette année, avant qu'elle ne soit écourtée en raison de la pandémie.

On se console un peu avec ça, parce qu’on n’a pas eu la chance de toucher au gros trophée qu’on voulait tellement à la fin. (...) C’est un petit baume sur une fin de saison décevante. Jocelyn Thibault, directeur général du Phoenix de Sherbrooke

L'équipe a une fiche de 51 victoires et 12 défaites, pour un total de 106 points.

Même si l'incertitude plane sur la prochaine saison, Jocelyn Thibault indique que l'organisation s'y prépare et garde espoir.

Je pense qu’on va avoir du hockey la saison prochaine. De quelle façon, avec quelles restrictions, devant combien de spectateurs? Ça, on ne le sait pas. On le saura le temps venu. Mais on se prépare quand même pour avoir une saison , explique-t-il.

Une distinction qui s’ajoute à d’autres pour le Phoenix

L’entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien, a reçu la semaine dernière le Trophée Ron-Lapointe qui récompense l'entraîneur de l’année dans la LHJMQ.

Plusieurs joueurs de l’équipe ont reçu des distinctions dans les dernières semaines. C’est notamment le cas du gardien de but slovaque Samuel Hlavaj qui est le lauréat 2020 du trophée Raymond-Lagacé. Un prix qui récompense la meilleure recrue de l’année de la LHJMQ.

La saison exceptionnelle du Phoenix de Sherbrooke a pris fin le mois dernier, lorsque la LHJMQ a décidé de suspendre le reste de la saison régulière en raison de la pandémie de la COVID-19. L’équipe trônait en tête du classement.