Déconfinement partiel en Ontario : le BSEO s'inquiète du non-respect des consignes

Le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario , le Dr Paul Roumeliotis, a dit avoir reçu plusieurs informations concernant des citoyens qui n’ont pas respecté les mesures de distanciation physique dans des campings et des commerces de la région.

Oui, c’est possible d’aller fréquenter des campings, mais c’est important de continuer à respecter les mesures de distanciation si on veut être en mesure d’ouvrir un peu plus de commerces , a-t-il affirmé, mardi. Si on voit une reprise de la hausse des cas, on va devoir refermer.

Les citoyens sont maintenant autorisés à utiliser les tables à pique-nique, les bancs de parcs, les terrains de baseball (pour des sports individuels) et les parcs de planche à roulettes avec des gens qui habitent la même résidence.

Le Dr Roumeliotis a toutefois rappelé que les groupes de plus de cinq personnes sont toujours interdits et que la distance de deux mètres doit toujours être respectée.

6 cas de plus dans l'est ontarien

Le BSEOBureau de santé de l’est de l’Ontario a enregistré, mardi, une hausse de 6 cas confirmés de COVID-19, ce qui porte le total cumulatif à 141 cas dans l’est ontarien. Plus de la moitié de ces cas, soit 74, sont maintenant résolus. Un cas qui s’est ajouté au cours de la fin de semaine est un employé du centre de jardinage d’une épicerie de Rockland.

Il n’y a pas de nouveaux cas qui ont été répertoriés dans les centres de soins longue durée de la région. Depuis le début de la crise, 10 personnes sont mortes à la Maison de soins infirmiers de Pinecrest, à Plantagenet.