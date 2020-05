C’est le fun de voir que les deux parties ont une attitude rassembleuse et positive , lance Marc-André Bergeron, partenaire de l’homme d’affaires terre-neuvien Dean MacDonald.

Le but de la rencontre était d’abord de faire connaissance avec le nouveau venu dans les discussions, soit l’ancien président des Alouettes de Montréal et du Rocket de Laval, Mark Weightman.

Mark Weightman en conférence de presse alors qu'il était nommé président des Alouettes de Montréal, en 2013 Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

C’est une ressource pour nous qui vient compléter notre équipe qu’on aimait bien. C’est un gars avec beaucoup d’expérience, beaucoup de générosité aussi. Le but est d’avoir la meilleure entente possible, d’avoir le meilleur Colisée possible et Mark, je crois, va nous aider à arriver au meilleur résultat possible dans les deux circonstances , poursuit Bergeron.

Dean MacDonald et son associé Glenn Stanford, propriétaires des Growlers de Terre-Neuve dans la ECHL, ont connu Mark Weightman alors que ce dernier travaillait dans l’entourage du Canadien de Montréal.

Pour entendre Mark Weightman en entrevue à 360PM, cliquez ici.

Il n’a pas hésité longtemps lorsque les deux hommes l’ont approché pour les aider notamment à établir les bases d’une entente avec la Ville. Un processus que Weightman connaît bien.

Au cours de ses 22 saisons avec les Alouettes de Montréal, il a notamment supervisé l’agrandissement du stade Percival-Molson. Il a ensuite aidé à bâtir l’organisation du Rocket de Laval, le club-école du Canadien de Montréal.

C’est une grosse entente à signer lorsque tu deviens le locataire principal d’un nouveau Colisée comme ça. Il y a beaucoup de détails à penser qui ne sont pas nécessairement faciles quand tu ne l’as jamais fait , ajoute Marc-André Bergeron qui soutient que Mark Weightman est un gros atout pour l’équipe de promoteurs.

Nous, depuis le début, on essaie de négocier pour en arriver à une entente qui va faire l’affaire de tout le monde. C’est de cette façon-là qu’on croit que ça va vivre à long terme. On veut éventuellement que cette équipe-là soit proche de la communauté, soit un bon partenaire corporatif, donc ça fait beaucoup d’éléments à toucher et à comprendre.

De son côté, Jean Lamarche a été ravi par l’entretien qu’il a eu avec Mark Weightman.

C’est un plus pour tout ce qui est négociations. C’est quelqu’un qui arrive avec un bon bagage d’expérience avec qui on partage beaucoup de principes, dont celui de l’implication dans la communauté d’une équipe de la ECHL , dit le premier magistrat.

Selon M. Lamarche, il faut arriver à une entente où il n’y aura que des gagnants .

Lien maintenu malgré la pandémie

Même si tout, ou presque, a été mis sur pause pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus, les négociations se sont poursuivies entre toutes les parties. Elles ont tout de même été ralenties, certains acteurs ayant d’autres dossiers prioritaires à gérer à cause de la situation actuelle.

Rappelons qu’en février, deux projets ont déposé une première offre à la Ville de Trois-Rivières dans le but d’occuper les nouvelles installations du District 55. Avant que la crise sanitaire éclate à la mi-mars, le débat faisait rage autour d’une possible cohabitation entre une équipe de la ECHL et les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Des fonctionnaires sont à étudier les possibilités qui s’offrent à la Ville. La conclusion d’une entente de principe serait la prochaine étape, mais aucun échéancier n’a été fixé pour y arriver.

On sait toutefois que personne ne sera en mesure de mettre les pieds au nouveau Colisée avant au moins quatre mois, en raison des importants retards sur le chantier et de la mise en pause de l’industrie de la construction par le gouvernement. Les travaux n’ont repris que la semaine dernière.