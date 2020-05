Magasin Latulippe : la COVID-19 et la qualité des sols retardent l'ouverture

L'ouverture du 3e magasin Latulippe à l'intersection des autoroutes 40 et 55 devrait finalement avoir lieu à l'automne.

C'est un site dont la qualité de sol est un petit peu moins bonne, donc on a pris le temps de faire une compaction lente , explique Louis Latulippe, vice-président des magasins.

Pendant environ quatre mois, près de deux mètres de sable ont été disposés sur le site pour le compresser. L'entrepreneur a bénéficié de l'expérience de ses voisins sur le site. On a regardé plusieurs options, on s'est inspirés de ce qu'Ameublements Tanguay a fait, dit le chargé de projets , Vincent St-Pierre Carrier de Constructions Solam.

C'est plus de trouver la bonne solution et d'étudier les coûts qui a été le plus compliqué, mais quand on a choisi la bonne solution, c'est juste d'attendre, d'être patient! Vincent St-Pierre Carrier, chargé de projets chez Constructions Solam

Environ quatre à six semaines de plus qu'anticipées ont été nécessaires pour obtenir la résistance souhaitée sur le terrain.

La méthode, dit-on, est plus économique et permet de garder les coûts sous contrôle , ajoute Louis Latulippe qui a investi 13 millions de dollars dans le projet annoncé il y a un an.

Les sols humides expliquent en partie le ralentissement de la construction du magasin Latulippe. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

Le magasin prend forme

Cette semaine, les travailleurs fourmillent autour de la bâtisse qui commence à prendre forme.

On est vraiment à la vitesse grand V, dit Vincent St-Pierre Carrier. À l'extérieur, on fait les trottoirs, on essaie de rattraper les deux mois perdus.

La plancher intérieur sera fait cette semaine, c'est la plus grosse coulée de béton du chantier, relate Vincent St-Pierre Carrier, on parle de 250 mètres cubes de béton, ça va être le clou du spectacle!

L'enjeu du recrutement

Environ 75 employés doivent normalement être embauchés pour l’ouverture.

En ce moment, on ne peut pas dire que le recrutement est facile, confie Louis Latulippe. Il n'était pas facile non plus avant le confinement en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, mais on est quand même enthousiastes qu'on va réussir à trouver des passionnés pour démarrer ce magasin-là .

Reste que la période n'est pas facile pour la vente au détail.

Si le projet n'était pas démarré, est-ce que je le démarrerais ce matin? Probablement que j'aurais un thinking différent. (...) Mais c'est un site qu'on a choisi avec une vision long terme. Louis Latulippe, vice-président des magasins Latulippe

Le vice-président entrevoit des ventes moins fortes qu'anticipées lors de l'ouverture en sol trifluvien, même si les magasins de Québec et de Lévis ne connaissent pas une baisse marquée d'achalandage.

Ce n'est vraiment pas une période facile pour être dans le commerce de détail, pour être en affaires, dit Louis Latulippe. (...) Nous on a l'énorme chance d'être dans les loisirs. Toutes les activités de chasse, de pêche, de camping, de plein air, on s'attend à ce que ce soit très fort cet été , ajoute le dirigeant qui constate en contrepartie une forte hausse des ventes en ligne.

Des annonces à venir?

Pour sa part, le promoteur du District 55 ne pense pas que les retards observés puissent décourager d’autres entreprises de s'installer.

Le Groupe Robin indique qu'au moins une entente a été signée et que des annonces seront faites vers la fin de l’été.